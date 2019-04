Il tanto atteso documentario di Chiara Ferragni uscirà a settembre. Ad annunciarlo è la stessa fashion blogger, che in una serie di stories pubblicate su Instagram risponde alle domande dei suoi fan e spiega il progetto.

“In tantissimi mi state chiedendo del documentario. Si tratta di un progetto bellissimo, forse uno dei progetti più importanti di quest’anno, se non il più importante”, esordisce la influencer di Cremona in una storia.

“Penso che sarà molto importante perché vedrete una Chiara completamente diversa da quella che vedete soltanto qua sui social. Mi sono messa a nudo e ho raccontato tutto. Tutta la mia storia, tutte le mie debolezze, le insicurezze, ma anche cosa mi rende felice”, spiega ancora Chiara.

Nel documentario la Ferragni racconta “tutta la mia storia”. “È un progetto a cui tengo tantissimo quindi spero che piacerà anche a voi”, aggiunge.

In un’altra storia, rispondendo a un fan, Chiara Ferragni ha spiegato che si tratta di un progetto internazionale con molti personaggi internazionali. Secondo alcune fonti, parrebbe che le riprese del documentario non siano ancora terminate.

Resta da capire, però, chi comprerà il prodotto finale sulla vita della fashion blogger. Per ora, infatti, sembra che nessuna casa di produzione si sia fatta avanti. All’inizio circolavano i nomi di pezzi grossi del mondo delle serie tv, come Netflix e HBO. Pare, però, che quelle opportunità siano sfumate e ora alla Ferragni non resta che sperare che qualcun altro butti un occhio sul documentario firmato Ferragni e lo trasmetta su qualche canale.

La vita di Chiara Ferragni diventa un documentario che (forse) vedremo su Netflix