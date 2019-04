Castrazione chimica per i reati di violenza sessuale: che cos’è e come funziona

La castrazione farmacologica sta spaccando la maggioranza di governo. La Lega, fortemente a favore della misura per punire i reati di violenza sessuale e stupro, ha accettato di ritirare un emendamento al ddl Codice Rosso proprio per evitare il malcontento degli alleati del M5s.

Ma nonostante questo ha votato a favore di un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, a cui si è opposto il M5s. La proposta della Lega prevedeva la castrazione volontaria e non definitiva.

Si tratta comunque di una misura estremamente controversa, e criticata come pratica medievale e disumana dalle opposizioni.

Le recenti notizie di cronaca di violenza sulle donne portano ciclicamente alla ribalta il tema della castrazione per i colpevoli.

Ma in cosa consiste esattamente la castrazione farmacologica?

Si tratta di una terapia antagonista del testosterone, l’ormone maschile, attraverso la somministrazione di farmaci che inibiscono il rilascio degli ormoni che stimolano i testicoli a produrre testosterone.

I due principi attivi più utilizzati sono il ciproterone acetato e il medrossiprogesterone acetato.

Si tratta di terapie reversibili, che dopo due o tre mesi smettono di avere effetti. Ma c’è la possibilità che il desiderio sessuale non ritorni ai livelli precedenti alla terapia.

Non ci sono studi adeguati che possano dare sufficienti dati sull’efficacia di terapie simili. E soprattutto non è detto che i soggetti sottoposti a castrazione chimica non possano tornare a commettere episodi di violenza. L’inibizione del rilascio di testosterone non corrisponde a una eliminazione di un comportamento patologico deviante, o almeno non vi sono dati a conferma di questa tesi.

Secondo i critici di una misura come la castrazione chimica, i reati di violenza sessuale poco hanno a che fare con il bisogno e il desiderio sessuale fisico, quanto piuttosto con altri meccanismi come il potere, il controllo, l’umiliazione.

Vi sono inoltre una serie di effetti collaterali come l’impossibilità di procreare, e cambiamenti fisici nel corpo.

In Italia, com’è noto, non esiste tale misura, che la Lega vorrebbe introdurre. Ma paesi come Stati Uniti e altri stati del nord Europa, la inseriscono nel loro ordinamento.

In Russia e in Polonia la castrazione chimica è una misura obbligatoria per punire i reati di stupro su minorenni.