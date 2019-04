Sembrerebbe che sia scoppiata di nuovo la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sembrano innamorati come un tempo, almeno da quanto si vede nelle foto pubblicate dal settimanale Chi.

Belen e Stefano si sono goduti un weekend romantico a Napoli, insieme al loro figlio Santiago. Il ballerino e la showgirl sono apparsi davvero affiatati e innamorati come ai tempi d’oro, e si sono lasciati andare a baci e tenere effusioni anche in pubblico, senza preoccuparsi degli occhi indiscreti dei paparazzi.

D’altronde i rumors parlano da tempo di un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e De Martino. Voci che le foto pubblicate da Chi non fanno altro che alimentare. Un particolare fa ben sperare i fan della coppia: i due hanno di nuovo indossato le fedi nuziali al dito, segno che davvero è tornato il sereno.

Il weekend romantico sarà stata un’occasione per riparlarsi e provare a recuperare i rapporti. De Marino è infatti nella città partenopea per registrare le puntate di Made in Sud. Con Belen ha alloggiato in un bed & breakfast, concedendosi anche diverse passeggiate in centro.

Belen e Stefano De Martino insieme a vedere abiti da sposa

Dopo la rottura avvenuta nel 2015, i due popolari artisti hanno comunque mantenuto un buon rapporto, visto anche che di mezzo c’è il loro figlio, Santiago.