Ascolti tv martedì 2 aprile 2019 | Meraviglie | Mamma o papà?| Le Iene | Il collegio 2 | Auditel ieri sera

Ascolti tv martedì 2 aprile 2019 – La serata di martedì 2 aprile ha messo nuovamente a confronto Rai e Mediaset, una battaglia degli ascolti che persiste e dalla quale esce (quasi) sempre vincitrice la prima.

Anche per la serata di martedì a vincere negli ascolti è stata Rai 1 con la presenza di Alberto Angela e le sue Meraviglie. Il programma, giunto alla sua seconda edizione, ha portato il pubblico in giro per l’Italia a mostrare le ricchezze di nord, centro e Sud. Meraviglie – La penisola dei tesori ha conquistato 4.129.000 spettatori pari al 18% di share.

Su Canale 5, dopo la disfatta dell’Isola dei Famosi, arriva il film Mamma o Papà? su Canale 5 con protagonista la bella Cortellesi, che ha interessato però 2.702.000 spettatori con il 12.3% di share.

Le repliche de Il Collegio 2 su Rai 2 non hanno retto il confronto con gli ascolti dell’ultima stagione, coinvolgendo soltanto 909.000 spettatori con uno share pari al 4%.

Su Italia 1, l’appuntamento del martedì con Le Iene Show ha convinto 1.838.000 italiani con il 10.4% di share. Su Rai2, Cartabianca ha invece interessato 1.054.000 spettatori pari a uno share del 4.9%, mentre su Rete4 Il Segreto ha totalizzato 1.787.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 è la volta di DiMartedì, il programma d’attualità che ha coinvolto 1.338.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Nove, Stargate – La porta delle Stelle ha catturato l’attenzione di 294.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv martedì 2 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di access prime time, a primeggiare è stato il programma I soliti Ignoti, in onda su Rai 1 con 5.060.000 spettatori all’ascolto e uno share del 19.5%. Su Canale 5, Striscia la Notizia ha cercato di tenere duro conquistando l’attenzione di 4.486.000 spettatori con il 17.2% di share.

Su Rai2, il Tg2 Post ha segnato il 3.1% di share con 826.000 spettatori all’ascolto, mentre su Italia 1 CSI ha registrato 1.080.000 spettatori con il 4.2% di share.

Non ho l’età su Rai3 ha coinvolto spettatori pari al %, su Rete3 Stasera italia ha invece appassionato 1.262.000 spettatori all’ascolto con uno share del 5.2% e su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.745.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Tv8, Guess My Age ha coinvolto 545.000 spettatori con lo share del 2.1%, mentre sul Nove Boom! ha conquistato 314.000 spettatori con il 1.2% di share.