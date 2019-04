TEST MEDICINA 2019 MIUR – Ci sono novità per il 2019 da parte del Miur per quanto riguarda il test di ingresso alla facoltà di Medicina. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, infatti, ha firmato un nuovo decreto ministeriale che apporta alcune modifiche soprattutto per quanto riguarda le materie oggetto del test.

Vediamo qui di seguito quali sono, insieme alle date in cui si terrà per il 2019 la prova d’ingresso per gli aspiranti medici.

Test Medicina 2019 Miur | Tutte le novità: date e quiz

Per quanto riguarda le date dei test d’ingresso, queste si terranno dal 17 giugno al 9 luglio 2019. Come effettuare l’iscrizione? Ogni candidato deve recarsi sul portale Universitaly e seguire le istruzione per effettuare le iscrizioni.

La novità in questa fase è rappresentata dall’introduzione di un test di tipo attitudinale che ha l’obiettivo di valutare la motivazione del candidato per iscriversi a questa facoltà. Ad esso fa seguito una simulazione.

Per quanto riguarda i quesiti contenuti nel test, è qui la vera novità introdotta dal decreto firmato dal ministro Bussetti: essi tratteranno maggiormente di argomenti di cultura generale e meno di logica. Ciò al fine di semplificare l’accesso degli studenti alla facoltà e limitare le difficoltà: erano spesso molti a rimanere svantaggiati dai quiz di logica in quanto più complessi da risolvere e argomenti meno affrontati durante gli anni di liceo.

I quesiti di cultura generale all’interno del test d’ingresso per la facoltà di Medicina 2019 diventano quindi 12 (anziché 2), mentre quelli di logica subiscono un dimezzamento passando da 20 a 10.

Test Medicina 2019 Miur | Quali sono le materie da studiare?

Proprio perché l’intenzione del Miur è quella di avvicinare le materie del test d’ingresso a quelle affrontate durante l’ultimo anno scolastico, i principali argomenti dei quiz atterranno ai seguenti campi: storico, letterario, sociale e istituzionale.

Altro elemento di novità è poi l’introduzione di quesiti relativi alla Costituzione italiana o alla cittadinanza: questi, in particolare, saranno oggetto per la prima volta anche di prova orale per quanto riguarda gli esami di Maturità 2019.

E su cosa si baseranno le domande? Su saggi scientifici, autori classici o contemporanei, testi di attualità comparsi su quotidiani e riviste (anche specialistiche).