Netflix annuncia la terza stagione di Suburra e i fan impazziscono | VIDEO

Netflix ha annunciato l’arrivo della terza stagione di Suburra. Sui social network, la piattaforma di streaming video più famosa del globo, ha deciso di lanciare l’annuncio in modo decisamente originale.

Netflix ha pubblicato la foto di uno dei protagonisti di Suburra, Aureliano (Alessandro Borghi, nella vita reale), con la didascalia: “Ok, ora abbiamo la vostra attenzione. Suburra tornerà per una terza stagione”. In meno di un’ora il post su Instagram ha guadagnato quasi 80mila like e decine e decine di commenti di fan entusiasti.

“Daje che s’annamo a ripijà Ostia”, scrive qualcuno. “Ho le palpitazioni”, risponde un altro. “Sapete come far prendere gli scompensi alle persone, complimenti”, si legge in un altro commento. “Quando??”, si chiedono tutti. Ecco, a questa domanda ancora non è stata data risposta. Bisognerà attendere pazientemente.

Ancora non si hanno anticipazioni su cosa succederà nella prossima stagione. Quel che è certo è che, dopo il successo della prima e della seconda stagione, non ci si può che aspettare grandi cose. Anche perché la fine dell’ultima stagione non lascia spazio ad alternative: una terza è necessaria. I fan dovranno restare con il fiato sospeso ancora per un po’ prima di avere altri dettagli.

