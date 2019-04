Il 2 aprile 2019 il Miur ha pubblicato le nuove simulazioni della seconda prova d’esame di maturità. La prova prevista per l’anno scolastico 2018-2019 presenta importanti novità rispetto agli anni precedenti.

Le materie della seconda prova d’esame sono latino e greco per il liceo classico, matematica e fisica per lo scientifico.

E poi, Scienze umane, diritto ed economia politica sono le materie scelte per gli studenti del liceo delle scienze umane indirizzo economico sociale; mentre informatica e sistemi e reti quelle per l’istituto tecnico indirizzo informatico.

Scienza della cultura dell’alimentazione e laboratorio di sevizi enogastronomici per l’istituto per i servizi di enogastronomia ed economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione delle attività di produttive e legislazione di settore per l’istituto professionale per l’agricoltura.

Al Liceo classico (qui la traccia) gli studenti si confronteranno con un testo del De Ira di Seneca per la prova di latino, e con il De cohibenda ira di Plutarco per la parte di greco. La terza parte comprende tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i brani proposti in lingua originale e sulle possibili comparazioni critiche fra i testi.

Per quanto riguarda il liceo scientifico (qui la traccia), gli studenti si trovano davanti 2 problemi (devono sceglierne solo uno) e 4 quesiti tra gli 8 proposti.

