Serie A, addio Boxing Day: ecco quando inizierà e finirà la prossima stagione

SERIE A DATE – Addio Boxing Day. La Lega Serie A, dopo appena una stagione, ha deciso di tornare al passato: niente partite di campionato sotto le feste natalizie. Il consiglio di Lega, presieduto da Gaetano Miccichè, si è riunito nella giornata di ieri, 1 aprile 2019, e ha stabilito le date della prossima stagione (2019-2020).

Quando inizia la Serie A 2019 2020? Il campionato edizione 2019-20 scatterà nel weekend del 24-25 agosto, con la partita di apertura che si disputerà sul campo della detentrice del titolo, per concludersi il 24 maggio 2020.

La pausa invernale sarà dal 23 dicembre al 4 gennaio. Previsti poi tre turni infrasettimanali: 25 settembre 2019, 30 ottobre 2019 e 22 aprile 2020. Soste per le nazionali? Quattro: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020.

Insomma, la Serie A torna all’antico: l’ultima giornata prima della pausa invernale è fissata al 22 dicembre, poi la sosta natalizia, quindi la ripresa del campionato il 5-6 gennaio.

Il perché di questa retromarcia è probabilmente da ritrovare nell’analisi “costi-benefici” dell’operazione Santo Stefano: evidentemente i risultati di pubblico, in termini di audience tv e di presenze negli stadi, quindi incassi, non sono stati così entusiasmanti da spingere i presidenti dei vari club a confermare la rivoluzione della stagione 2018-2019.

Dalla Lega fanno sapere che la reintroduzione della pausa natalizia è una forma di rispetto per le tradizioni del Paese: si restituisce un po’ di sacralità alle date della Serie A.

E la Supercoppa italiana? Ancora nessuna certezza. La collocazione della Supercoppa, infatti, è da definire sia come data sia come location (è sempre in vigore il contratto con l’Arabia Saudita, che prevede altre due edizioni lì nei prossimi quattro anni). Per il momento sono state tenute aperte le finestre del 17 agosto 2019, del 23 dicembre 2019 e del 4 gennaio 2020.

Infine la Coppa Italia che partirà il 4 agosto 2019. La finale della coppa nazionale, per il momento, è stata fissata al 13 maggio 2020. Ma tutto potrebbe cambiare in base all’andamento delle squadre italiane nelle competizioni europee (Europa League e Champions League).