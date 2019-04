SCIOPERI APRILE 2019 – Sono diversi i settori interessati da scioperi nel corso del mese di aprile 2019. Dal fisco ai trasporti di merci, infatti, molti lavoratori incroceranno le braccia per diversi motivi. Tuttavia, lo sciopero che avrebbe avuto il più rilevante impatto sui servizi, quello generale proclamato da Usb per il 12 aprile, è stato revocato.

Il via alle mobilitazioni, comunque, lo danno il via oggi, 2 aprile, i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate aderenti a Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, che incroceranno le braccia l’intera giornata per rivendicare l’immediato sblocco delle somme del salario accessorio per quanto riguarda gli anni 2016 e 2017; altra richiesta è poi l’immediata conclusione della terza tranche delle progressioni economiche. Sono ben 35 mila i dipendenti ad aver organizzato manifestazioni e presidi in diversi territori: a Roma, ad esempio, un presidio si terrà davanti al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Previsto invece per la giornata di mercoledì 3 aprile lo sciopero dei taxi indetto da Usb-Taxi, Uritaxi, Uri, Orsa, Uti, Unica-Taxi Cgil, Fast-Tpnl, Confail e Movimento Tassisti Italiani: per l’intera giornata, senza fasce di garanzia, i tassisti interromperanno il loro servizio (qui tutti i dettagli).

È invece in programma per giovedì 11 aprile la mobilitazione che coinvolgerà il settore delle telecomunicazioni e in particolare i dipendenti di Wind Tre aderenti a Ugl.

Si fermeranno per 48 ore anche i lavoratori delle aziende di trasporto merci: lo sciopero è proclamato da Slai-Prol Cobas dalla mezzanotte del 23 alla mezzanotte del 24 aprile.

Dura invece fino al 7 aprile l’astensione dagli straordinari da parte dei lavoratori di Poste Italiane che sono aderenti alle sigle Cobas-Pt, Cub, Usb; fermo per tutto il mese anche il personale del 119 di Telecom aderente a Snater.

Qui di seguito le altre mobilitazioni previste per il mese di aprile 2019:

Venerdì 12 aprile – sciopero regionale in Lombardia del trasporto merci dalle ore 18.01 del 12 aprile alle 18 del 13 aprile

Sabato 13 aprile – sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà diverse sigle del settori e i dipendenti dell’aeroporto V. Catullo di Verona, Linate, Malpensa e Catania

Domenica 14 aprile – sciopero del trasporto ferroviario di 23 ore fino alle 2 di lunedì 15 aprile per quanto riguarda il personale Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta

Lunedì 15 aprile – sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore per quanto riguarda Latina