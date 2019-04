Ryanair offerte voli aprile 2019: le occasioni della compagnia low cost

RYANAIR OFFERTE VOLI APRILE 2019 – Con la primavera tornano il sole, le giornate più lunghe e la voglia di viaggiare. Motivo per cui Ryanair, la compagnia low cost, mette a disposizione dei futuri passeggeri una serie di offerte per girare qualche bella meta in questa primavera 2019.

Sono diverse le località che si possono raggiungere dai diversi scali di partenza beneficiando già da aprile delle nuove offerte Ryanair.

Ecco qui di seguito quali sono le destinazioni in cui si può volare spendendo davvero pochissimi soldi:

Ryanair offerte aprile 2019 | Le destinazioni per la primavera 2019

Sono davvero tantissime (e alcune anche nuove) le offerte di voli a prezzi scontatissimi imbarcandosi dall’aeroporto di Milano Bergamo: Londra Southend (5.99 euro), Bordeaux (7.99 euro), Brno (7.99 euro), Katowise (7.99 euro), Cefalonia (9.99 euro), Palma (9.99 euro), Ibiza (12.99 euro), Belfast (14.99 euro), Bristol (14.99 euro), Rodi (14.99 euro), Alghero (16.53 euro), Copenaghen (17.99 euro), Manchester (17.99 euro), Eindhoven (19.88 euro), Alicante (26 euro), Santiago (30.33 euro), Malaga (43.34), Lanzarote (70.22 euro), Pafos (106.07 euro) e Fuerteventura (181.55 euro), solo per citarne alcune.

Diverse anche quelle disponibili partendo invece da Milano Malpensa. Da questo scalo è possibile raggiungere Berlino (TXL) con 12.99 euro, Londra con 14.99 euro, Madrid con 14.99 euro, Bucharest con 32,63 euro, Catania con 33.27 euro, Comiso (73.06 euro), Tenerife (76.49 euro), Gran Canaria (89.75 euro) o Porto (98.93 euro).

Per non parlare delle diverse offerte acquistabili con partenza dai due scali di Roma, Ciampino o Fiumicino: diverse mete della Spagna beneficiando su per giù degli stessi prezzi (quindi Madrid, Santander, Valencia, Palma) o del nord Europa (Dusseldorf, Stoccolma, Londra, Edimburgo, Dublino, Eindhoven, Norimberga, Praga o Vilnius).

Tantissime le mete della Grecia, raggiungibili anche dall’aeroporto di Bologna: Corfù (9.99 euro), Atene (52.88 euro) o Salonicco (85.67 euro).

Anche per quanto riguarda gli scali del Sud Italia e delle isole sono tante le offerte per raggiungere diverse mete d’interesse: Napoli, Catania, Crotone, Lamezia, Palermo, Cagliari, questi alcuni degli aeroporto da cui è possibile, carta d’imbarco in mano, prendere un volo per qualche isola della Grecia o della Spagna o per visitare qualche bella capitale europea.

Sul sito di Ryanair, naturalmente, sono disponibili tutti i dettagli su prezzi e disponibilità.

