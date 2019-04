Il leader dei The Cure, Robert Smith, si è reso protagonista di un botta e risposta che è diventato virale su internet. Il fondatore della band inglese si trovava sul red carpet della 34esima edizione della “Rock and Roll Hall of Fame Induction” quando è stato raggiunto dall’attrice e personaggio tv americana Carrie Keagan.

La Keagan, super eccitata per l’incontro con Robert Smith, ha chiesto al cantante se anche lui fosse entusiasta per l’evento ma la risposta che ha ricevuto è stata piuttosto inaspettata: “No”. La replica, gelida ma allo stesso tempo ironica, del cantante non ha comunque buttato giù la gasatissima reporter che ha continuato a fargli domande come se nulla fosse.

Dal 30 marzo anche i The Cure sono stati aggiunti alla celebre Rock and Roll Hall of Fame.

