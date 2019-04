Previsioni meteo domani in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI 3 APRILE 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 3 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | MARTEDÌ 2 APRILE 2019

Previsioni meteo domani in Italia mercoledì 3 aprile 2019

NORD:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO, CON PIOGGE O ROVESCI DA SPARSI E DIFFUSI E NEVICATE SULLE AREE ALPINE E PREALPINE OLTRE I 1200 – 1500 METRI, IN SENSIBILE INTENSIFICAZIONE SERALE, SPECIE SU PIEMONTE E LOMBARDIA SETTENTRIONALI; ROVESCI O TEMPORALI DIFFUSI SULLA LIGURIA IN SENSIBILE INTENSIFICAZIONE SERALE.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI COMPATTE SULLE REGIONI TIRRENICHE, CON ROVESCI O TEMPORALI DA SPARSI A DIFFUSI; ESTESA NUVOLOSITÀ MEDIO-ALTA SUL RESTO DEL CENTRO, IN SUCCESSIVO DIRADAMENTO SERALE.

SUD E SICILIA:

– LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA SICILIA E LUNGO LE AREE COSTIERE TIRRENICHE, CON QUALCHE ISOLATO DEBOLE PIOVASCO; ESTESA NUVOLOSITÀ MEDIO-ALTA SUL RESTO DEL MERIDIONE. DAL TARDO POMERIGGIO DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITÀ MEDIO-ALTA SUL SETTORE PENINSULARE E GRADUALE AUMENTO DI QUELLA COMPATTA, A PARTIRE DA CAMPANIA E SICILIA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN DIMINUZIONE SU LIGURIA, REGIONI CENTRALI TIRRENICHE, IN DIMINUZIONE MENO MARCATA SU CAMPANIA, SICILIA OCCIDENTALE ED AREE PREALPINE, STAZIONARIE SUL RESTO DELLA SARDEGNA, IN AUMENTO ALTROVE;

– MASSIME IN SENSIBILE DIMINUZIONE AL NORD, REGIONI CENTRALI PENINSULARI, CAMPANIA, MOLISE BASILICATA TIRRENICA E PUGLIA GARGANICA,IL AUMENTO LUNGO LE AREE COSTIERE DI SICILIA E CALABRIA, STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:

– IN GENERALE MODERATI DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON SENSIBILI RINFORZI SU LIGURIA, PIEMONTE ORIENTALE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALI.

MARI:

– AL MATTINO DA POCO MOSSI A MOSSI TUTTI I BACINI, CON TENDENZA AD UN GRADUALE AUMENTO DEL MOTO ONDOSO, FINO A DIVENIRE IN SERATA DA MOSSI A MOLTO MOSSI.

