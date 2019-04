Pilar Fogliati: ecco chi è l’attrice che spopola sul web con le imitazioni dei dialetti romani

PILAR FOGLIATI CHI È – Pilar Fogliati è nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992. È un’attrice e doppiatrice italiana e ha conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.

Pilar Fogliati è diventata famosa al grande pubblico dopo aver recitato nel film “Forever Young” per la regia di Fausto Brizzi. La pellicola, uscita nel 2016, è composta da un cast di altissimo livello: Sabrina Ferilli, Fabrizio Bentivoglio, Luisa Ranieri fino, Teo Teocoli.

Ma la vera rivelazione di questa commedia è stata proprio lei, Pilar Fogliati nel ruolo di Marika, la giovanissima compagna di Giorgio (interpretato da Fabrizio Bentivoglio). Pilar Fogliati è anche un volto noto del piccolo schermo: la 26enne piemontese ha preso parte alle stagioni 4 e 5 di “Un Passo dal Cielo” per la regia di Jan Michelini.

L’attrice ha anche recitato alle serie televisive “Task Force 45” nel 2015, “Non dirlo al mio capo” e “Che Dio ci aiuti 4”. Gli ultimi lavori a teatro della Fogliati sono stati “La Repubblica delle felicità”, per la regia di Giacomo Bisordi al Teatro Belli di Roma nel 2016 e lo spettacolo “Faust Diesis Metronomo e Diapason” (regia di Antonio Latella) al Teatro Eleonora Duse di Roma nel 2014.

Pilar Fogliati, proprio in queste ore, è anche diventata una star dei social network. Il video delle imitazioni dei dialetti di Roma sta spopolando in rete: dai Parioli al centro, da Ponte Milvio a Guidonia, la Fogliati non risparmia nessuno.

Il filmato, girato fuori da un ristorante e pubblicato dal giornalista Sergio Fabi sulla sua pagina Facebook, è tutto da ridere anche per chi non è di Roma.

Pilar Fogliati su Instagram ha un profilo già molto seguito con oltre 32mila follower ma c’è da aspettarsi che, dopo questo filmato esilarante, il numero dei suoi seguaci ed estimatori sarà destinato a salire.

Dai Parioli ai radical del centro: le imitazioni dei dialetti di Roma dell’attrice Pilar Fogliati spopolano sul web