I “fumi dell’amore” della fabbrica di Viagra rendono i maschietti “focosi”: paese in rivolta

Lo chiamano il “fumo dell’amore” e non è difficile intuire il perché: nel paesino dell’Irlanda in cui si trova la fabbrica della Pfizer che produce il viagra pare che si manifestino degli effetti collaterali “involontari” nei maschietti.

Ci troviamo a nel sud estremo dell’Irlanda, a Ringaskiddy, nella Contea di Cork. Qui nasce una delle fabbriche della pasticca blu più famosa del pianeta. Il paesino, di appena 580 abitanti, è decisamente in subbuglio da qualche tempo per via dei fumi sprigionati dallo stabilimento della Pfizer.

Sta scomparendo lo “yartsa gumbu”, il viagra tibetano che ha un valore maggiore dell’oro

Sembra, infatti, che quando soffia il vento, i maschi – tutti, animali compresi – accusino gli effetti della pillola blu, senza assumerla direttamente. La questione va avanti ormai da anni. Addirittura, un paio di anni fa, alcuni cittadini avevano messo in piedi una vera e propria protesta perché convinti che le sostanze prodotte dalla fabbrica fossero finite nelle risorse idriche della zona, provocando così gli effetti indesiderati.

Da quel momento sono state avviate delle analisi specifiche che, però, non hanno portato a riscontrare alcun inquinamento legato alla fabbrica nelle acque locali. Intanto sembra che il paesino nel sud dell’isola irlandese sia diventato misteriosamente meta di turismo di coppia. Coincidenze?

Sesso, c’è un nuovo farmaco che eccita molto più del Viagra. Boom di ordinazioni