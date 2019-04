OFFERTE WIND APRILE 2019 – Quali sono le migliori offerte che la compagnia telefonica Wind propone per il mese di aprile 2019?

Ecco di seguito una breve ma utile guida con tutte le principali offerte Wind per il mese di aprile 2019.

Offerte Wind aprile 2019 | Wind All Digital 50

Questa offerta può essere attivata da clienti sia vecchi che nuovi con portabilità del numero, e prevede:

minuti illimitati verso tutti

50 GIGA di Internet

Il costo è di 11.99 euro mensili e non sono previsti costi nascosti relativi ad Hotspot o Segreteria Telefonica ed SMS MyWind.

All Inclusive Easy Pay

Anche questa è una promozione valida per tutti che offre:

minuti illimitati

sms illimitati

40 GB di internet (20 GIGA se con modalità di pagamento standard su credito)

Al prezzo di 13,99 euro mensili, All Inclusive Easy Pay è però attivabile solo in negozio con un costo SIM di 10 euro.

All Inclusive Young

Anche Wind dedica alcune promozioni ai più giovani. In particolare, la promo under 30 offre, al costo di 8.99 euro mensili:

minuti illimitati

sms illimitati

20 GIGA (30 GIGA con Easy Pay)

In quando al costo di attivazione, esso è gratuito e c’è solo il costo SIM di 10 euro.

Offerte Wind aprile 2019 | All Inclusive Junior

Per i minori, invece, c’è All Inclusive Junior, che prevede al costo di 6.99 euro mensili:

100 minuti

100 sms

30 GIGA di internet (se si paga con Easy Pay, ovvero addebito su conto o carta, altri 10 GIGA)

Altra informazione importante: il costo di attivazione è pari a 3 euro anziché 30 se la SIM rimane attiva per 24 mesi. Per quanto riguarda coloro che sono già clienti Wind, allora il costo di attivazione è di 19 euro.

All Inclusive Senior

Per quanto riguarda le offerte che invece la Wind dedica agli over 60, All Inclusive Senior prevede al costo di 7.99 euro al mese:

minuti illimitati

2 GIGA di internet con chat no stop

Anche in questo caso il costo di attivazione è pari a 3 euro anziché 30 se la SIM rimane attiva per 24 mesi, mentre per coloro che sono già clienti l’attivazione è di 19 euro.

Wind 70 Family

Wind Family è un’offerta conveniente per tutta la famiglia che al costo di 14.99 euro prevede:

70 Giga (20 per te e 50 da condividere)

minuti illimitati

no extra-costi

possibilità di aggiungere SIM a 10€ o 5€ al mese

Wind Kids

Mentre per i più piccoli è possibile attivare una promozione che prevede i servizi più standard ad un costo vantaggioso. Wind Kids, al costo di 5 euro mensili, prevede:

minuti illimitati verso 2 numeri

GIGA per la geolocalizzazione