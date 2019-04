OFFERTE VODAFONE APRILE 2019 – Quali sono le migliori offerte che Vodafone offre in questo mese di aprile 2019? Il gestore multinazionale, operando ormai da anni nel nostro Paese, è uno dei leader incontrastati nel settore della telefonia in Italia. Anche per questo mese Vodafone ha previsto numerose promozioni per chiamate, sms e traffico web, ovviamente con la qualità dell’alta velocità con il 4G LTE.

Ecco qui di seguito le promozioni di Vodafone per il mese di aprile 2019.

Offerte Tim aprile 2019: le promozioni più convenienti per chiamate, sms e internet

Offerte Vodafone aprile 2019 | Vodafone Unlimited X4 Pro

Questa offerta ha il costo di 19.99 euro al mese, che diventano 14.99 euro se l’addebito avviene su carta di credito o conto corrente. E comprende:

minuti illimitati verso tutti

10 GB di internet

Navigazione per chat, mappe, social e musica senza consumare Giga

Navigazione sui social network senza consumare Giga

Ascolto di musica in streaming senza consumare Giga

Vodafone Red Unlimited Smart

Questa offerta ha il costo di 24.99 euro al mese, che diventano 18.99 euro se l’addebito avviene su carta di credito o conto corrente. E comprende:

Minuti illimitati verso tutti (+1000 internazionali)

SMS illimitati verso tutti

20 GB

Navigazione su social, chat, mappe e musica senza consumare Giga

Vodafone Red Unlimited Ultra

Questa offerta ha il costo di 34.99 euro al mese, che diventano 24.99 euro se l’addebito avviene su carta di credito o conto corrente. E comprende:

Minuti illimitati verso tutti

Minuti illimitati verso UE

1000 minuti verso extra UE

SMS illimitati verso tutti

30 Giga

Roaming extra EU: +1 GIGA e 200 minuti

Vodafone Red Unlimited Black

Questa offerta ha il costo di 59.99 euro al mese, che diventano 39.99 euro se l’addebito avviene su carta di credito o conto corrente. E comprende:

Minuti illimitati verso tutti

Minuti illimitati verso UE

1000 minuti verso extra UE

SMS illimitati verso tutti

Giga illimitati

Roaming extra EU: +5 GIGA e 500 minuti

Offerte Vodafone aprile 2019 | Vodafone One Pro

Questa offerta consiste in un un bundle SIM + Rete fissa e ha il costo di 36.90 euro al mese. L’attivazione costa 1 euro al mese per 48 mesi. Comprende:

minuti illimitati verso tutti

SIM con 25 Giga

Navigazione su social, chat, mappe e musica senza consumare Giga

Linea di rete fissa senza limiti

Infine, è ancora valida la promozione che Vodafone ha pensato per i più giovani. Gli under 30, infatti, hanno la possibilità di personalizzare la Shake Remix, un’offerta che ha l’obiettivo di azzerare gli speri e fornire al suo beneficiario un traffico internet illimitato. Naturalmente tutti i dettagli della personalizzazione sono disponibili direttamente sul sito di Vodafone.