OFFERTE TIM APRILE 2019 – Il volantino di Tim è ricco di diverse (e allettanti) proposte per vecchi e nuovi clienti per quanto riguarda aprile 2019. Se infatti siamo dei clienti affezionati o siamo interessati a passare a questo gestore telefonico – il primo in Italia di telefonia – possiamo beneficiare di alcune interessanti promozioni.

Le offertissime riguardano sia la conferma di alcune tariffe agevolate che l’attivazione di nuove promozioni per quanto riguarda pacchetti che uniscono voce, sms e internet. Vediamo qui di seguito quali sono le novità aggiornate ad aprile 2019 e, soprattutto, come attivarle.

Offerte Tim aprile 2019 | Tim senza limiti: voce, Silver, Gold e Platinum

Tim senza limite Voce è dedicata a coloro a cui interessa solo la parte “voce”, quindi le chiamate: esse sono illimitate con un costo mensile di 10 euro. Se la promozione viene sottoscritta online, allora l’attivazione è gratuita.

Tim senza limiti Silver, invece, si compone di:

minuti illimitati per chiamare tutti i numeri (se il rinnovo viene effettuato tramite addebito su carta di credito)

chat e social senza consumo di GIGA internet,

5GB con rinnovo su credito residuo, 20 GB con rinnovo su carta, conto o TIM Pay

Il costo è di 15 euro al mese – più 15 euro di attivazione – con rinnovo su carta di credito, conto o Tim Pay.

La stessa offerta può, con l’aggiunta di ulteriori giga, diventare Gold o Platinum. Se si aderisce a Tim senza limiti Gold si ha diritto a:

minuti illimitati verso tutti (illimitati se il rinnovo è su carta di credito)

chat e social senza consumare i GIGA

musica in streaming senza consumare i GIGA

18GB (+5 GB per chi ha TIM anche come linea fissa)

Tutto questo al costo di 25 euro al mese, che diventano 18 euro se il rinnovo è su carta di credito, conto corrente o Tim Pay. Se un utente decide di passare a Tim cambiando numerazione e sottoscrive online la promozione, ha il primo mese gratuito. Il costo di attivazione per numeri esistenti, invece, è di 9 euro.

Lo stesso discorso riguardante i costi e le modalità di attivazione vale anche per Tim senza limiti Platinum, che però è l’offerta con il prezzo più alto. Essa d’altronde comprende:

minuti illimitati verso tutti

chat e social senza consumare i GIGA

musica in streaming senza consumare i GIGA

internet illimitato (limite a 50 GIGA, poi il traffico viene rallentato a 32kbps)

L’offerta costa 59 euro al mese, 49 euro in promozione se il rinnovo è su carta di credito, conto corrente o TIM Pay. Come sempre, se l’attivazione viene sottoscritta online, allora il primo mese è gratuito. Il costo di attivazione per numeri esistenti è di 9 euro.

Offerte Tim aprile 2019 | Le offerte per i più giovani

Alcune offerte di Tim sono pensate appositamente per i più giovani, come TIM Young Senza Limiti Top Edition, che rappresenta una delle novità del mese di aprile e che prevede:

minuti senza limiti

60 GIGA di Internet con rinnovo su carta di credito, 30 GIGA di Internet con rinnovo su credito residuo

chat e social senza consumare GIGA

musica in streaming senza consumare GIGA (Spotify, Apple Music o Play Music) e TIMMusic Gold incluso fino al 30/06/2019

Il costo di questa promozione, attivabile sia online che nei negozi Tim, è di 14,99 euro al mese.

C’è poi Tim Junior Senza Limiti, che prevede:

100 Minuti verso tutti;

100 SMS verso tutti;

1 GIGA di Internet;

Chat senza consumare i GIGA

Tale promozione costa 7 euro al mese, scontati di 1 euro ogni mese se il rinnovo avviene su carta di credito.

E infine Tim Young Pack Senza Limiti, che invece comprende:

100 Minuti verso tutti

100 SMS verso tutti

3 GIGA di Internet

Chat senza consumare i GIGA

Il costo annuale è di 59 euro.

Offerte Tim aprile 2019 | Tim 60+

Se ci sono offerte per i più giovani, Tim non dimentica anche i più anziani. TIM 60+ offre:

minuti senza limiti

4 GIGA di Internet

Assistenza telefonica 119 privilegiata (operatore 24 ore su 24)

Chat senza consumare i GIGA

Il costo per questa offerta è di 12 euro al mese con rinnovo su carta o conto, altrimenti il costo sale a 13 euro mensili.