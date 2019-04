Milan Udinese diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

MILAN UDINESE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Milan e Udinese, primo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio a San Siro alle ore 19.00. Come sempre TPI seguirà la partita con aggiornamenti in tempo reale, oltre a un cospicuo prepartita nelle ore antecedenti.

MILAN UDINESE DIRETTA LIVE

MILAN UDINESE DIRETTA | PRE PARTITA

Nell’Udinese spazio probabilmente a Lasagna come centravanti, in vantaggio su Okaka per partire dal primo minuto. Nel tridente offensivo spazio a Pussetto e De Paul

Formazioni: Gattuso sembra intenzionato a modificare il modulo passando al 4-3-1-2 con Cutrone al fianco di Piatek e Paquetà nel ruolo di trequartista

Il Milan è chiamato a reagire dopo i due ko contro Inter e Sampdoria, l’Udinese arriva da quattro sconfitte esterne consecutive in campionato

Sono 87 i precedenti in Serie A tra le due formazioni: 39 le vittorie del Milan, 32 i pareggi e 16 i successi per bianconeri

Dopo l’ottimo esordio contro il Genoa, Igor Tudor cerca la seconda da allenatore dell’Udinese

Il Milan è chiamato al riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria: alla squadra di Gattuso servono punti per continuare a sperare nella Champions League

Si apre la 30esima giornata di campionato, che si disputa in un turno infrasettimanale. Alle 19 di oggi, martedì 2 aprile 2019, a San Siro il Milan ospita l’Udinese

MILAN UDINESE DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Milan ha bisogno di rilanciarsi per non perdere ulteriormente punti in chiave Champions League, dopo le due sconfitte consecutive, per l’occasione Gattuso dovrebbe varare un nuovo modulo, il 4-3-1-2. L’Udinese conferma il 4-3-3 che bene aveva portato contro il Genoa.

Milan (4-3-1-2) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetá; Piatek, Cutrone. All.: Gattuso.

Udinese (4-3-3) – Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. All.: Tudor.

Milan Udinese diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Milan Udinese? Il match di Serie A tra Milan e Udinese è in programma martedì 2 aprile 2019 alle ore 19.00. La partita è visibile in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A. Come sempre ampio pre e post partita.

