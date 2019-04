Meraviglie, Alberto Angela torna in prima serata: tutte le anticipazioni della terza puntata

MERAVIGLIE ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Aveva preso una pausa la scorsa settimana, a causa di un appuntamento sportivo in casa Rai, ma Alberto Angela è pronto a tornare in prima serata con le sue Meraviglie italiane.

Meraviglie – La Penisola dei tesori va in onda con la sua seconda stagione e ci accompagna, con la voce di Alberto Angela, in un viaggio attraverso la penisola italiana, alla scoperta del nostro patrimonio artistico e delle ricchezze di cui dispone il territorio.

Quali tappe affronterà la terza puntata di Meraviglie? Scopriamolo insieme.

Meraviglie anticipazioni terza puntata | Le tappe

Il nuovo appuntamento di Alberto Angela parte con Parma, per ammirare l’arte di Correggio (definito un pittore audace) nella cupola del Duomo. Da qui, è un attimo a raggiungere la Reggia di Colorno, dove Angela incontra la duchessa Maria Luigia di Asburgo Lorena, molto amata dai parmigiani.

L’esplorazione poi passa alle Grotte di Frasassi, un complesso di caverne che si estende per chilometri all’interno dell’Appennino marchigiano. Angela ci presenterà un paesaggio fiabesco, tra l’Abisso Ancona e la celebre Sala delle candeline, e il tutto sarà accompagnato da due ospiti: la voce della soprano Maria Sardaryan e l’attore Cesare Bocci, che darà la propria testimonianza di questo luogo incantato.

Meraviglie – La Penisola dei tesori: dove vedere in tv e in streaming il programma di Alberto Angela

Meraviglie anticipazioni terza puntata | La Sicilia

Alberto Angela conclude la puntata portandoci nella zona sud-orientale dell’isola, precisamente a Val di noto, dove l’arte barocca ha lasciato un grande (e ultimo) segno durante il ‘700. Dopo il devastante terremoto del 1693, città come Noto, Modica e Ragusa hanno dovuto ricominciare da capo e risorgere dalle proprie macerie, realizzando chiese e palazzi che oggi non hanno eguali al mondo. A testimoniare questa rinascita e incredibile bellezza tutta siciliana è Pippo Baudo, che in quei luoghi ci è nato e cresciuto.

Meraviglie – La Penisola dei tesori: dove vedere in tv e in streaming il programma di Alberto Angela

Meraviglie di Alberto Angela vi aspetta su Rai 1 alle ore 21:20.