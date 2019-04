LE IENE PUNTATA 2 APRILE – L’appuntamento del martedì con Le Iene Show è assicurato; infatti, anche per questo 2 aprile Alessia Marcuzzi (reduce dalla finalissima dell’Isola dei Famosi) e Nicola Savino intratterranno il pubblico italiano con i loro irriverenti servizi.

Le Iene Show è un celebre programma Mediaset giunto alla sua 22esima edizione. Di cosa si parlerà nella nuova puntata di questa sera? Quali saranno i servizi principali?

Le Iene puntata 2 aprile | Le anticipazioni

Un altro imperdibile appuntamento de Le Iene Show va in onda questa sera con nuovi servizi, inchieste e tanto divertimento. Ma cosa ci aspetta?

Partiamo dal servizio della iena Nina Palmieri, che si è occupata di un caso sconvolgente: il sequestro di nonna Maria. La donna è stata segregata per quattro anni in casa dal figlio e dalla nipote, che le impedivano di uscire, e soltanto dopo tanto tempo la donna ha potuto riabbracciare il resto della famiglia. Già nelle precedenti puntate, Le Iene avevano affrontato la delicata faccenda di nonna Maria, alla quale era stato impedito di vedere le figlie (forse per una questione di denaro) e per l’appuntamento del 2 aprile conosceremo finalmente il commovente epilogo di questa storia.

Tornano i servizi di Matteo Viviani che intervisterà il papà di Igor Maj, un adolescente che ha partecipato alla Blackout Challenge, una sfida sul web diventata molto pericolosa tanto da perderne tragicamente il controllo. Tale sfida consiste nel perdere i sensi, privandosi volontariamente (da soli o con aiuto esterno) dell’ossigeno per qualche minuto legandosi qualcosa al collo. A riportare la sua tragica vicenda è Ramon Maj, papà del ragazzo che è morto a causa di questa assurda challenge.

E ancora, la puntata darà spazio anche a Luca Barbareschi, ospite di Radio1 che commenterà l’aggressione a Filippo Roma nel 2013. La Iena ha raggiunto l’attore alla presentazione del nuovo film chiarendo la verità dei fatti e la reazione di Barbareschi non è stata delle più pacifiche: il filmato integrale verrà mostrato durante la puntata.

