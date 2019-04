Una sorpresa molto gradita a una cara persona cara. Lamberto Sposini, il giornalista colpito da un ictus nel 2011, è andato a trovare Barbara D’Urso, sua amica di lungo corso, facendo una sorpresa poco prima della messa in onda di Domenica Live.

Il loro incontro nei camerini di Mediaset è stato prontamente immortalato dalla D’Urso che ha registrato un breve video pubblicato sui suoi profili social. Dopo l’ictus che lo ha colpito nello studio de La vita in diretta, Sposini vive a Milano, dove è assistito dall’ex compagna Sabina Donadio.

La conduttrice di Domenica Live ha pubblicato il video con la didascalica “Amici per sempre“. Le immagini dei due hanno fatto impazzire i social. Tanti infatti gli utenti che hanno commentato, dimostrando il loro affetto verso Lamberto Sposini.

“Chi è che vicino a me ride? Ho messo gli occhiali e mi ha fatto: ‘Mmmh…”, dice la D’Urso nel video. A quel punto appare proprio Sposini, sorridente e festoso. Barbara lo abbraccia e commenta: “Noi ci amiamo, questa è la verità… notizia choc!”.

Il giornalista ancora fatica a parlare bene, ma non per questo ha problemi a farsi vedere pubblicamente. Molti i personaggi dello spettacolo che in questi anni gli sono stati vicino andandolo a trovare spesso.