Harry e Meghan debuttano su Instagram: è online il profilo ufficiale

Harry e Meghan hanno fatto il loro debutto su Instagram. La giovane coppia reale ha inaugurato il profilo ufficiale oggi, martedì 2 aprile 2019. Nel giro di un’ora dal primo post i follower sono già oltre 800mila.

La prima foto che appare nel profilo del principe Harry e Meghan Markle è il monogramma con corona della coppia. Nella didascalia dell’immagine si legge: “Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal”.

Sussexroyal è infatti il nome del profilo Instagram dei duchi di Sussex. Qui la pagina di Harry e Meghan.

