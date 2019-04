Ghiacciaio tsunami Islanda – Un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dal ghiacciaio di Breidamerkurjokull, in Islanda. Cadendo in acqua, l’enorme massa di ghiaccio ha provocato una gigantesca onda che ha messo in fuga i turisti che, a qualche centinaia di metri dal ghiacciaio, stavano visitando l’area.

Sulla stampa locale si legge che uno “tsunami” di questo tipo è un evento “piuttosto raro” in questa zona. I turisti, comunque, prima di avventurarsi tra i ghiacci, vengono sottoposti a una sorta di addestramento su come comportarsi. Il giornalista e geologo Ari Trausti Guðmundsson ha avvertito che si è trattato di “un evento molto serio. Non bisogna mai camminare o stare sulla riva di un ghiacciaio di questo tipo”.

Credit: Twitter

