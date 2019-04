La caccia al tesoro di Game of Thrones è finita: ecco dove si trovano i sei troni

La ricerca al trono è finita. HBO, in vista dell’ottava stagione di Game of Thrones, aveva disseminato sei troni in giro per il mondo e i social sono andati completamente in tilt.

La caccia al tesoro che risponde all’hashtag #ForTheThrone è stata lanciata con diversi video YouTube e i fan di Game of Thrones non hanno perso tempo, attivando il fiuto da Sherlock e mettendosi sulle tracce dei sei troni di ferro.

Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile e Canada. Queste sono le nazioni che hanno custodito gelosamente i sei troni della caccia al tesoro, scovati da sei abili investigatori. Ma attenzione: come Game of Thrones c’insegna, bisogna pagare un prezzo (o più di uno) per sedere sul trono di ferro, ma quale? Cosa si è disposti a fare per ottenerlo?

I fan che hanno scovato i troni hanno dovuto superare delle prove prima di poterne reclamare la vittoria.

Il primo trono a essere stato scovato è quello nella Foresta di Dean, Puzzlewood (Regno Unito), la stessa foresta che avrebbe ispirato J.R.R. Tolkien per Il Signore degli Anelli. Poi, è stata la volta del Trono di Ghiaccio, a Tumbler Ridge in Canada. Il ritrovamento dei troni è stato documentato tramite Twitter, che mostra i vincitori fieramente seduti sui troni.

Il terzo trono è stato scovato in Svezia, nella città di Björkliden, il quarto invece è spuntato in Spagna; una scelta poco casuale, del resto, perché proprio in Spagna sono state girate le scene della Torre della Gioia, con protagonista Lyanna Stark che mette al mondo il piccolo Jon Snow.

Il trono della sabbia invece è stato ritrovato a Beberibe in Brasile e l’ultimo, il Trono della Cripta, è spuntato al Fort Trotten Park di New York.

Che fine faranno questi troni? Di certo non torneranno a casa con i vincitori. HBO ha ben pensato di lasciare i troni ancora in postazione per qualche giorno. Se passate da quelle parti, approfittatene per sedere sul trono di spade e immortalare il momento in uno scatto a prova di social, come hanno fatto i vincitori.

Altrimenti, potrete sempre pregustarvi l’ultima lotta al vero Trono di Spade, in arrivo il 14 aprile con l’ultima stagione di Game of Thrones.