Game of Thrones: l’Inverno è arrivato anche nei due nuovi promo dell’ottava stagione | VIDEO

GAME OF THRONES 8 NUOVI PROMO – Manca poco al grande ritorno di Game of Thrones e HBO continua a regalarci nuovi spunti per prepararci all’ultima, grande battaglia.

Dopo l’arrivo del primo attesissimo trailer, il canale statunitense via cavo ha voluto coccolare i suoi fan con due nuovi promo dai titoli rivelatori: il primo “Survival” e il secondo “Together”.

Finché l’ottava stagione non arriverà sui nostri piccoli schermi il 14 aprile 2019, non potremo fare altro che avanzare teorie su teorie circa il destino dei nostri personaggi preferiti. Anzi, siamo stati fortunati a vedere il trailer perché gli autori David Benioff e D.B. Weiss erano contrari alla divulgazione. Ma non solo esiste un effettivo (e strabiliante) trailer, ma sono anche arrivati due nuovissimi promo.

Ma cosa ci aspetta nei sei episodi conclusivi di Game of Thrones?

Game of Thrones 8 nuovi promo | Together

In “Together”, l’attenzione cade immediatamente su Tyrion Lannister, abile stratega che ha ben chiaro il da farsi: “Adesso dobbiamo combattere insieme… o morire”, decreta il più odiato di casa Lannister (sua sorella Cersei non può proprio digerirlo), mentre alle sue spalle s’intravedono Sansa e Daenerys sedute allo stesso tavolo di comando: che le due donne abbiano deciso di mettere da parte i dissapori iniziali per combattere una causa più grande?

Oltre alle tre navi dei Greyjoy, d’importanza rilevante è la citazione sugli Estranei di Jon Snow, che segue con il commento concitato di Tyrion: “I nostri nemici non muoiono, non si fermano… e stanno arrivando”. Esattamente come l’Inverno.

Game of Thrones 8 nuovi promo | Survival

Nel secondo promo, quello che colpisce al cuore è una brevissima scena che mostra Arya e Jon insieme, un momento epico siccome i due fratelli erano stati separati dal primissimo episodio di Game of Thrones. Guardando con attenzione, noterete certamente che però nessuno dei due esulta per questa reunion (avvenuta a causa di una guerra in corso, quindi il malumore è comprensibile, ma ci sarà dell’altro sotto?).

Ed è sempre con Arya che si chiude il promo, mostrandoci una versione spaventata della giovane Stark a cui non siamo forse più abituati. Da cosa scapperà Arya?

Game of Thrones ritorna il 14 aprile: l’avvertite anche voi l’Inverno alle porte?