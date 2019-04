Formula E Roma strade chiuse | Deviazioni | Autobus | Tutte le info

FORMULA E ROMA STRADE CHIUSE – Il 13 aprile 2019 parte a Roma la gara di Formula E. Gara che sia prima sia dopo lo start comporterà qualche disagio ai romani, in particolar modo per quanto riguarda il traffico nel quartiere Eur, interessato dal circuito di gara.

TUTTO QUELLO CHE C’EÈ DA SAPERE SULLA GARA DI FORMULA E A ROMA

Fitto il programma di lavorazioni per l’allestimento (dal 31 marzo al 10 aprile) e il disallestimento (14 -21 aprile) del circuito nel quartiere romano. Le lavorazioni si svolgono, per la maggior parte, in orario notturno e comportano alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta. Quali? Di seguito le info nel dettaglio:

Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile la Cristoforo Colombo è chiusa tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

è chiusa tra l’incrocio con e Prevista una modifica alla circolazione su viale della Letteratura, deviate fino a mercoledì 3 aprile le linee 703, 703L e 707.

Le deviazioni cambieranno poi nelle fasi successive di allestimento, gara e smontaggio delle strutture sino al 19 aprile.

Dalle ore 20,30 di lunedì 1 aprile fino alle ore 5,30 del 2 aprile, divieto di transito in viale Asia (tratto Colombo-Stendhal ), via Montaigne , viale della Civiltà Romana, via della Pittura e via Stendhal . Su via Stendhal sarà poi in vigore un parziale divieto di transito e un senso unico in direzione di viale Asia.

(tratto ), , e . Su via Stendhal sarà poi in vigore un parziale divieto di transito e un senso unico in direzione di viale Asia. Fino al 20 aprile, divieto di transito in piazza John Kennedy, complanare da viale dell’Industria al civico 20.

Formula E Roma strade chiuse | Il circuito

L’area del circuito della Formula E è stata suddivisa in due anelli, uno più interno ed uno più esterno al circuito. In queste aree è prevista la chiusura totale al transito veicolare mentre resta solo parziale al transito pedonale.

Interdetto l’accesso al circuito di gara per tutto il periodo dal 10 aprile al 15 aprile.

Dalle ore 20.30 di mercoledì 10 aprile fino alle ore 05.30 di sabato 13 aprile è vietato il transito veicolare nei due anelli più esterni, mentre è consentito l’ingresso pedonale a tutti.

Sabato 13 aprile dalle ore 05.30 alle ore 20.30 permane il divieto di transito veicolare ed è consentito esclusivamente l’accesso pedonale a tutti nell’anello più esterno e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello più interno.

Da sabato 13 aprile dalle ore 20.30 al lunedì 15 aprile alle ore 05.30 è vietato il transito veicolare in entrambi gli anelli e consentito l’ingresso pedonale a tutti in entrambi gli anelli.