Formula E Roma 2019 | 12-13 aprile | Percorso | Eur | Strade chiuse

FORMULA E ROMA – Il 13 aprile 2019 i bolidi della Formula E tornano a sfrecciare per le vie di Roma. La Capitale ospiterà infatti la settima tappa del campionato dell’E Prix. Come per la scorsa edizione, il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato lungo strade del quartiere Eur. Il circuito si sviluppa sulla distanza di 2,8 chilometri, compresi tra la Cristoforo Colombo ed il Palazzo dei Congressi.

“Ci aspettiamo grandi numeri anche quest’anno in termini di risposta dei cittadini romani e del grande entusiasmo manifestato – le parole dell’assessore capitolino Daniele Frongia -. Il quartiere Eur torna quindi ad essere il vero protagonista, pur con gli inevitabili disagi che abbiamo cercato di minimizzare attraverso la fitta collaborazione tra Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, organizzatori ed i Mobility Manager”.

Formula E Roma strade chiuse e disagi

Il quartiere Eur in questi giorni è quindi interessato da un programma di lavorazioni per l’allestimento (dal 31 marzo al 10 aprile) e il disallestimento (14 -21 aprile) del circuito.

“Per ridurre al minimo i disagi anche quest’anno abbiamo studiato un piano dettagliato d’interventi e di comunicazione alla cittadinanza”, ha spiegato l’Assessora Meleo.

In particolare le lavorazioni si svolgono, per la maggior parte, in orario notturno e comportano alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta. Vediamo tutto nel dettaglio.

Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile la Cristoforo Colombo è chiusa tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

Prevista una modifica alla circolazione su viale della Letteratura, deviate fino a mercoledì 3 aprile le linee 703, 703L e 707.

Le deviazioni cambieranno poi nelle fasi successive di allestimento, gara e smontaggio delle strutture sino al 19 aprile.

Dalle ore 20,30 di lunedì 1 aprile fino alle ore 5,30 del 2 aprile, divieto di transito in viale Asia (tratto Colombo-Stendhal), via Montaigne, viale della Civiltà Romana, via della Pittura e via Stendhal.

Su via Stendhal sarà poi in vigore un parziale divieto di transito e un senso unico in direzione di viale Asia.

Infine, sino al 20 aprile, divieto di transito in piazza John Kennedy, complanare da viale dell’Industria al civico 20.

Formula E Roma strade chiuse | La zona del circuito

L’area è stata suddivisa in due anelli, uno più interno ed uno più esterno al circuito. In queste aree è prevista la chiusura totale al transito veicolare mentre resta solo parziale al transito pedonale. Interdetto l’accesso al circuito di gara per tutto il periodo dal 10 aprile al 15 aprile.

Dalle ore 20.30 di mercoledì 10 aprile fino alle ore 05.30 di sabato 13 aprile è vietato il transito veicolare nei due anelli più esterni, mentre è consentito l’ingresso pedonale a tutti.

Sabato 13 aprile dalle ore 05.30 alle ore 20.30 permane il divieto di transito veicolare ed è consentito esclusivamente l’accesso pedonale a tutti nell’anello più esterno e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello più interno.

Da sabato 13 aprile dalle ore 20.30 al lunedì 15 aprile alle ore 05.30 è vietato il transito veicolare in entrambi gli anelli e consentito l’ingresso pedonale a tutti in entrambi gli anelli.

Formula E Roma | Come arrivare al circuito

Volete raggiungere il tracciato e non sapete come fare? Sul sito del comune sono riportati gli itinerari principali per raggiungere il tracciato. Il mezzo più pratico è sicuramente la metropolitana (linea B).

Scendendo alla fermate Eur Magliana, Eur Palasport o Eur Fermi infatti sarò possibile raggiungere il circuito a piedi in soli 5 minuti.

Per chi arriva da fuori città la metropolitana costituisce la prima alternativa, potendo prendere la linea B direttamente dalle stazioni di Termini, Tiburtina e Ostiense, ma anche dal parcheggio di scambio Ponte Mammolo.

Formula E Roma programma evento

Qual è il programma dell’evento romano della Formula E? La giornata di gara (sabato 13 aprile 2019) sarà molto intensa. Si parte alle ore 7 con l’apertura dell’Allianz E-Village. Dalle 7,30 alle 8,15 il primo turno di prove libere della Formula E. Dalle 8,35 alle 9,05 spazio alle qualifiche della Jaguar I-Pace E-Trophy.

Poi toccherà di nuovo ai bolidi della Formula E che scenderanno in pista per il secondo turno di prove libere che da programma dovrebbe chiudersi alle ore 10,30. Quindi le qualifiche (start alle 11,45). Successivamente prenderà la scena la Jaguar I-Pace E-Trophy con la gara e la successiva premiazione.

Dalle 15,3o il clou della giornata: la gara della Formula E (star alle ore 16).