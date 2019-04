Emily Ratajkowski a luci rosse: la modella posta una foto nuda sdraiata sugli spaghetti | FOTO

Emily Ratajkowski, si sa, è un ragazza dalle mille risorse e pronta a stupire ogni volta i fan con foto e pose provocanti. Stavolta ha colto tutti di sorpresa con una postura che farà contenti tanti italiani probabilmente.

La modella, nata a Londra ma cresciuta negli Stati Uniti, ha pubblicato su Instagram una serie di stories che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione: Emily Ratajkowski è praticamente nuda.

In una di queste si vede la 27enne londinese distesa su un tavolo ricoperto di spaghetti: “I love when you had me play with spaghetti” (Amo quando mi fai giocare con gli spaghetti), ha scritto la modella sopra a un’immagine di Lilli e il Vagabondo.

Di romantico, come nel cartone che ha come protagonisti i due cani, c’è poco e probabilmente Walt Disney si starà anche rivoltando nella tomba.

Nella story successiva si vede la modella ad alto tasso erotico mostrare un lato B in grandissima forma. L’intimo che indossa è talmente mininal che si vede tutto: non a caso la Ratajkowski può vantare oltre 22milioni di follower su Instagram.

Neanche a dirlo, la modella e attrice ha raccolto in pochissimo tempo una valanga di like e di clic con questi ultimi post messi online qualche ora fa.

