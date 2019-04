La Camera dei deputati ha approvato con 461 sì l’emendamento sul revenge porn al ddl Codice rosso.

Il parlamento aveva trovato un accordo sull’emendamento in Commissione giustizia alla Camera. Ad annunciarlo è stato il M5s, dopo le accese polemiche della settimana scorsa.

“C’è soddisfazione per l’accordo raggiunto. In Aula porteremo un emendamento che è stato condiviso con le altre forze politiche. Siamo contenti che sia stata trovata una soluzione”, si legge in una nota del M5s.

Lo scorso 28 marzo la Camera dei deputati aveva bocciato, per soli 14 voti, un emendamento di Laura Boldrini che introduceva il reato di revenge porn. La bocciatura aveva provocato la protesta delle deputate dell’opposizione, Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia che avevano costretto il presidente della Camera, Roberto Fico a sospendere la seduta.

La seduta è stata rimandata a oggi, 2 aprile 2019, come deciso dalla Conferenza dei capi gruppo. Alla ripresa dei lavori, Ascari (M5s) ha presentato un emendamento con il contributo degli altri gruppi parlamentari.

Intanto si è aperto un nuovo fronte di scontro: il telefono rosso, annunciato da Matteo Salvini questa mattina a Cagliari. È immediatamente intervenuta la deputata dem Lucia Annibali, che sostiene che un telefono del genere esiste già dal 2006, istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri. “Salvini mostra di non sapere di cosa parla e di utilizzare le donne solo per fare propaganda”, ha detto Annibali.

Dello stesso avviso “Matteo Salvini non finirà mai di stupirci per la faccia tosta con cui riesce a fare campagna elettorale sulla pelle delle donne. Questa volta è toccato alle vittime di violenza, a cui promette la creazione di un ‘telefono rosso’, spacciando per nuovo un servizio in vigore da anni”, ha detto la deputata Alessia Rotta.

Intanto la Lega ritira l’emendamento sulla castrazione farmacologica, come ha annunciato la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Il M5s aveva annunciato che avrebbe osteggiato l’emendamento. Il rischio dell’ennesimo scontro aperto era molto alto, ma è stato evitato.

La ministra Bongiorno ha detto che l’emendamento sulla castrazione farmacologica sarà in un altro ddl. “Non vogliamo che si blocchi il codice rosso, la nostra è una scelta d’amore nei confronti delle donne, vogliamo che il ddl sul codice rosso venga approvato”, ha detto Bongiorno giustificando la “marcia indietro”.