Chiara Ferragni travolta dagli insulti per una foto in famiglia: un dettaglio fa scatenare gli haters

Chiara Ferragni travolta dagli insulti. Ancora. Al centro della polemica finiscono i suoi piedi. Ancora. La fashion blogger più famosa d’Italia non può muovere un dito senza sentirsi il dito puntato contro.

Stavolta ad attirare l’attenzione degli haters è stato uno scatto pubblicato su Instagram nel fine settimana. L’influencer di Cremona ha trascorso la domenica insieme a tutta la sua famiglia, arrivata dalla città natale per passare del tempo con lei e con il piccolo Leone.

In modo particolare, come testimoniato da diverse stories pubblicate dalla fashion blogger, Chiara era particolarmente felice per la presenza della nonna. La signora – madre di Marina Di Guardo – è anziana e sta su una sedia a rotelle. È arrivata a Milano per rivedere la nipote e il pronipote.

Chiara Ferragni ha voluto immortalare il momento di intimità familiare con una foto in cui tutte le donne della sua famiglia (più il piccolo Leone, ovviamente) siedono sul divano di casa, felici di quel primo sole di primavera da godersi insieme.

A provocare la reazione di alcuni utenti poco carini è stato il fatto che la fashion blogger apparisse a piedi nudi nella foto. Nessuno ci avrebbe fatto caso, se non fosse stato per un manipolo consistente di utenti che ha ipotizzato che l’influencer avesse pensato di non indossare scarpe per suscitare la reazione degli utenti.

“I piedi ignudi sono una studiata provocazione. Chiara sei la queen indiscussa di Instagram”, si legge in un commento. “Comunque Queen Chiara, mi sa che ve li posta di proposito i piedi nudi. Idola”, gli fa eco un altro. “Quando non ti metti di proposito le scarpe per leggere i commenti”, si legge in un altro commento. E ancora: “Lo fai a posta a mettere la foto con i piedi fuori. Visto che le altre stanno con le scarpe. Questo è business, sei proprio una imprenditrice digitale”. Ma la cattiveria di qualcuno si supera: “La faccia della nonna è la stessa quando ti guardiamo i piedi”.