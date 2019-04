Ascolti tv lunedì 1 aprile 2019 | Isola dei Famosi | Commissario Montalbano | Made in Sud | Star Wars | Auditel ieri sera

Ascolti tv lunedì 1 aprile 2019 – Gli ascolti di ieri hanno sottolineato la disfatta di Fazio con il suo Che Tempo Che Fa, ma nella serata di lunedì 1 aprile Rai 1 si è ripreso lo scettro dello share distruggendo Canale 5 con il solo potere di una replica.

Sul canale ammiraglio della Rai è andata in onda la prima di dieci puntate in replica dell’amato Commissario Montalbano (interpretato da Luca Zingaretti), che ha incantato con “La giostra degli Scambi” ben 6.718.000 spettatori pari al 28.6% di share. Montalbano ha sempre garantito ottimi ascolti alla Rai: basti pensare che il primo episodio del 2019 andato in onda l’11 febbraio ha raccolto davanti allo schermo oltre 11 milioni di italiani, un risultato sorprendente che ha seminato persino il Festival di Sanremo.

Non stupisce, dunque, che in vista di una puntata del commissario (seppur in replica), gli italiani abbiano preferito le avventure (viste e riviste) di Montalbano alla concorrenza di Mediaset.

Purtroppo, Canale 5 ha mandato in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi in concomitanza con Montalbano. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 18.1% di share; è pur sempre un passo in avanti rispetto alla precedente puntata ma, giunti alla conclusione, possiamo tranquillamente decretare quest’edizione dell’Isola dei Famosi un grande flop agli ascolti.

Rai 2 ha rilanciato con Made in Sud, il programma di comici condotto da Stefano De Martino che ha coinvolto 1.586.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Italia 1 invece ha riproposto un cult del cinema: Star Wars 1 – La Minaccia fantasma ha interessato 1.101.000 spettatori (5%).

Su Rai3, Report ha catturato l’attenzione di 1.395.000 spettatori agli ascolti, con uno share pari al 5.5%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 788.000 spettatori con il 3.7% di share.

Su La7 Body of Proof ha coinvolto 409.000 spettatori agli ascolti con uno share del 2%, mentre su TV8 Rocky ha raggiunto lo share del 2% con 456.000 spettatori. Infine, sul Nove Cucine da Incubo 7 ha catturato l’attenzione di 466.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv lunedì 1 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

A primeggiare nella fascia di access prime time nella serata del 1 aprile è stato – colpo di scena, Striscia la Notizia coinvolgendo 5.293.000 spettatori con uno share del 20.2%. Al secondo posto, il programma I Soliti Ignoti di Rai 1 con 5.081.000 spettatori agli ascolti e uno share del 9.6%.

Su Rai2 Tg2 Post ha segnato il 3.3% con 882.000 spettatori riportati negli auditel di ieri. CSI su Italia 1 ha coinvolto 1.245.000 spettatori con il 4.8%, mentre su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.307.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.813.000 (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha catturato 1.069.000 individui (4.3%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.831.000 spettatori (7%).

Su TV8 Guess my Age ha totalizzato 657.000 spettatori agli ascolti con il 2.6% di share. Sul Nove Boom! ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.2%.