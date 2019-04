Allenatore contro arbitro donna – La squadra che allena ha perso la partita, ma la colpa è dell’arbitro. Un classico, nel calcio. Se non fosse che per l’allenatore del Casa del Diavolo, ridente paese umbro, il problema in modo specifico è da attribuirsi al sesso dell’arbitro. Donna, per l’appunto.

L’allenatore Marcello Bazzurri, dopo che la sua squadra ha perso 4 a 2 contro il San Marco Juventina, entrambe militanti nel campionato umbro di promozione, ha rilasciato una dichiarazione decisamente sessista ai microfoni della tv sportiva locale SetteCalcioTv: “Le donne nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina. Purché non mettano piede in un campo di calcio”, ha detto Buzzurri riferendosi all’arbitro Ilaria Possanzini.

Un altro lampante caso di sessismo nel calcio, che arriva dopo quello del telecronista campano Sergio Vessicchio, che lo scorso 23 marzo si è rivolto all’assistente arbitro Annalisa Moccia dicendo: “È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro, ed è una barzelletta della Federazione una cosa del genere”.

