Aria di crisi tra William e Kate? Lei chiama gli avvocati e lui parte da solo

Da qualche tempo, ormai, si sente parlare di un sospetto ravvicinamento del duca di Cambridge a una “amica” di vecchia data. I rumors sono stati particolarmente insistenti negli ultimi tempi, tanto che è iniziata a girare la voce di una possibile crisi tra William e Kate.

La coppia, amatissima dentro e fuori Buckingham Palace, sarebbe messa alla prova dalla bellissima 35enne Rose Hanbury? Da Palazzo fanno sapere che no, non ci sarebbe proprio un bel nulla tra il duca di Cambridge e la splendida 35enne.

Intanto, però, pare che Kate Middleton abbia scomodato i suoi avvocati per fare in modo che le voci insistenti sull’amicizia particolare tra il marito e l’amica di famiglia smettano di circolare.

A far insospettire ancor di più la stampa britannica è il fatto che il duca di Cambridge sia in partenza per la Nuova Zelanda e lascerà a casa la dolce mogliettina.

L’amica sensuale che metterebbe in crisi il matrimonio tra il principe William e Kate

Lei, Rose Hanbury, è una ex modella e nel 2009 ha sposato marchese di Chilmondeley David Rocksavage, oggi 59 anni. La coppia, che ha tre bambini, vive in una residenza poco distante da Anmer Hall, la tenuta di campagna dei duchi di Cambridge.

Secondo quanto riportano i tabloid, per Kate i due sarebbero troppo complici e lei troppo sensuale. Il suo passato da top model di certo non tranquillizza la duchessa, che, a quanto pare, sarebbe gelosa già di per sé. Anzi, come si legge sui giornali di gossip, nel mirino di Kate non ci sarebbe solo la marchesa di Cholmondeley. Qualsiasi figura di sesso femminile, soprattutto se altolocata, non è vista di buon occhio dalla duchessa di Cambridge.