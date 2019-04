L’agenda di oggi | Lunedì 1 aprile

Ue: il presidente della Commissione Ue Juncker a Roma da Conte. Prosegue il dibattito sul Pil. L’Ocse presenta al Mef l’Economic Survey sull’Italia. Dl crescita verso il Cdm.

Governo: Ancora tensione nel governo dopo il Congresso di Verona. La Lega deposita pdl per una Commissione inchiesta per velocizzare le adozioni.

Banche: Tria in difesa del sistema bancario, Visco a un convegno alla Camera. Mercoledì la mozione Lega-M5s sulle riserve auree.

Politica: Salvini a Firenze presenta il candidato sindaco. Il vicepremier in piazza Verdi a Como e alla presentazione della rivista ‘Magic Lake’ a Cernobbio.

Istat: gli occupati e i disoccupati a febbraio.

Brexit: nuova tornata di voti a Westminster, mentre la premier May non si arrende e punta a un quarto voto.

Giappone: il governo annuncia il nome della nuova era, periodo di tempo riferito alla durata del regno dell’imperatore.

Ucraina: conferenza stampa degli osservatori internazionali sulle elezioni.

Nato: conferenza stampa di presentazione del vertice dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica.

Usa 2020: candidati dem, tra cui Sanders, O’Rourke e Warren, intervengono al raduno progressista ‘We the People’.

Sea Watch: gli atti all’esame della Procura della Repubblica di Catania.