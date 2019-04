Spende quasi 300 euro per la toeletta del cane di razza: dal negozio esce calvo e spelacchiato

Leanne Mearns, 27 anni, ha ritrovato il suo cane quasi calvo e tutto spelacchiato dopo avere pagato una toeletta circa 250 sterline. È successo a Heswall, al confine con il Galles.

La ragazza è rimasta sorpresa dal risultato della toelettatura del suo Shih Tzu. Leanne è ben contenta di spendere cifre così elevate per la toelettatura dei suoi cuccioli poiché “ama i suoi cani più di ogni altra cosa”.

Ma quando le hanno riconsegnato il suo “Gizmo” dopo il trattamento di tosatura è rimasta fortemente delusa. Alla base pare che ci sia stato un fraintendimento tra le richieste della proprietaria ed i titolari del negozio di bellezza per cani.

Leanne ha detto: “Voglio soltanto che il cane abbia un aspetto normale. È deformato, non è giusto per lui”.

I titolari si sono resi disponibili per trovare una soluzione: nella mail che hanno inviato a Leanne le hanno offerto un taglio correttivo gratuito ma la ragazza ha rifiutato.

“250 sterline sono un sacco di soldi per una toelettatura – ha detto Leanne – e, come ogni amante di cani saprà, non è una cosa che si fa una sola volta nella vita. Questo significa che ogni volta che dovrò tosare il mio cane dovrò spendere così tanto per un taglio così brutto?”.