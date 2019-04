Giovani 007 cercasi: ecco i requisiti per diventare agenti dei servizi segreti del governo italiano

Se il tuo sogno è sempre stato quello di diventare un agente dei servizi segreti è arrivato il tuo momento. Lunedì 1 aprile 2019 è ripartito il reclutamento dell’intelligence italiana.

“Al via da oggi fino al prossimo 10 maggio nuove opportunità per i giovani interessati a far parte del personale del Comparto Intelligence che intendono dare un concreto contributo alla missione del DIS, dell’AISE e dell’AISI a tutela degli interessi strategici nazionali in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale”, si legge sul sito.

“Si tratta di un’occasione che chiede ai giovani anche una sentita adesione ai valori che caratterizzano il Sistema di informazione della sicurezza della Repubblica, tra cui la lealtà, la riservatezza, il coraggio, il segno di patriottismo, la proiezione verso il futuro”.

I requisiti

Il governo italiano sta cercando giovani con una formazione in discipline umanistiche, giuridiche, economiche e internazionali.

La figura dello “007” italiano deve avere elevate conoscenze linguistiche, capacità di analisi o esperienze maturate in aree, organizzazioni e/o organismi esteri.

Sono ricercati anche profili con qualificate competenze nei vari ambiti della cybersecurity, come ad esempio la ricerca, il monitoraggio, l’analisi ed il contrasto alla minaccia.

La candidatura

La candidatura andrà presentata entro le 12 del 10 maggio 2019 e dovrà essere presentata nella sezione apposita del sito www.sicurezzanazionale.gov.it.

