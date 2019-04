SARAH ALTOBELLO ISOLA DEI FAMOSI – Sarah Altobello ha partecipato alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda dal 24 gennaio 2019 su Canale 5.

Dopo mesi di fame e dispute sulle spiagge dell’Honduras, Sarah ha tenuto duro ed è arrivata a un passo dalla finalissima, essendo in nomination con Aaron Nielsen per aggiudicarsi quantomeno il titolo di quarta finalista dell’Isola dei Famosi.

Riuscirà a superare quest’ultima fase e aggiudicarsi la vittoria oppure il pubblico la punirà, mandandola a casa con un pugno di mosche? L’ultima puntata del reality show va in onda lunedì 1 aprile 2019 in prima serata su Canale 5.

Sarah Altobello è conosciuta ai più come la sosia della first lady statunitense Melania Trump. Ma chi è? Di seguito tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Sarah Altobello Isola dei Famosi | Carriera

Sarah Altobello è di origini pugliesi, nata a Modugno in provincia di Bari nel 1988. Oggi trentenne, Sarah da bambina sognava di diventare avvocato. Ha raggiunto la notorietà a seguito della partecipazione nella web-serie di Lory Del Santo, The Lady, grazie soprattutto alla sua fisicità particolarmente provocante; in seguito sono state molte le comparsate in diverse trasmissioni televisive quali Pomeriggio Cinque, Ciao Darwin, Domenica In e Quelli che…il calcio.

Nel 2014, inoltre, la Altobello ha partecipato come valletta ai David di Donatello e in seguito è apparsa anche in Casa Signorini, talk show condotto dal giornalista Alfonso Signorini e disponibile sul sito 361 Magazine.

Sarah, come già accennato, è considerata la sosia ufficiale della moglie del presidente Usa Donald Trump, Melania. In alcune interviste, per altro, la Altobello ha dichiarato di ispirarsi molto alla first lady d’oltreoceano.

Nel 2018 Sarah ha posato per un calendario e interpretato una canzone che ha scritto per lei Valerio Merola, intitolata Influencer.

Sarah Altobello Isola dei Famosi | Vita Privata

La Altobello ha recentemente raccontato qualche dettaglio sulla sua vita privata e sul difficile rapporto con i suoi genitori. Le sue aspirazioni televisive, infatti, non sono mai andate molto a genio alla famiglia di Sarah, la quale ha spesso opposto resistenza di fronte alle sue velleità artistiche.

“Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana. Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo,ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”, queste le parole del racconto della showgirl nuova naufraga dell’Isola.

“Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari” ha poi aggiunto la Altobello parlando della sua sofferenza.

La nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha parlato anche del suo rapporto con gli uomini. Sarah attualmente non è fidanzata e in diverse interviste ha dichiarato di non aver mai vissuto una storia duratura. “Nella vita mi sono innamorata tante volte però non sono mai stata ricambiata. Dopo aver passato la notte con me gli uomini hanno sempre fatto le valigie”, ha dichiarato la Altobello.

Sarah Altobello Isola dei Famosi | Social

Sarah Altobello è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove ha un profilo seguito da moltissimi fan. Su di esso Sarah posta molti dettagli sia della sua carriera che della vita privata.