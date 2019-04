Roma, spari davanti ad un bar a Cinecittà: due feriti

Roma spari bar Cinecitta – Nel pomeriggio del primo aprile 2019 sono stati segnalati degli spari davanti al bar Petit nel quartiere Cinecittà di Roma.

Secondo le prime informazioni, due persone sono arrivate in scooter in via Flavio Stilcone, si sono fermate di fronte al bar e hanno estratto la pistola per poi esplodere dei colpi contro due uomini fermi davanti al locale.

Le due persone rimaste ferite alle gambe sono state trasportate in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina: si indaga sull’episodio. Intanto si attende l’arrivo del Nucleo investigativo, cui spetta il compito di svolgere i rilievi tecnico-scientifici del caso.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un regolamento di conti della malavita: potrebbe infatti trattarsi di una vendetta per una quesitone legata allo spaccio di stupefacenti nel quartiere.

Notizia in aggiornamento