Previsioni meteo oggi in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO OGGI 1 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 1 aprile 2019?

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | MARTEDÌ 2 APRILE 2019

NORD:

– SERENO O VELATO PER NUBI ALTE POCO SIGNIFICATIVE MA CON

ANNUVOLAMENTI IN SVILUPPO SULLE AREE ALPINE CHE DARANNO LUOGO A

LOCALI BREVI PRECIPITAZIONI NEL POMERIGGIO SUI SETTORI

CENTRO-ORIENTALI.

CENTRO E SARDEGNA:

– PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLA SARDEGNA PER ANNUVOLAMENTI DI NUBI

MEDIO-ALTE STRATIFORMI;

– SERENO O VELATO SULLE RESTANTI REGIONI.

SUD E SICILIA:

– PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLA SICILIA PER NUBI MEDIO-ALTE STRATIFORMI

IN INTENSIFICAZIONE;

– SERENO O VELATO PER NUBI ALTE E SOTTILI STRATIFORMI.

PREVISIONI METEO OGGI | TEMPERATURE:

– MINIME SENZA APPREZZABILI VARIAZIONI O IN LIEVE LOCALE AUMENTO;

– MASSIME IN LIEVE CALO SULLA SICILIA, IN LIEVE AUMENTO SU LIGURIA E

TOSCANA, STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:

– DEBOLI NORDOCCIDENTALI SULLE REGIONI ADRIATICHE;

– DEBOLI VARIABILI SULLE REGIONI TIRRENICHE ED AL NORD;

– DEBOLI DA EST SUDEST SULLE DUE ISOLE MAGGIORI CON LOCALI RINFORZI.

MARI:

– MOSSI, LOCALMENTE MOLTO MOSSI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA E LO

STRETTO DI SICILIA;

– POCO MOSSI, LOCALMENTE MOSSI IL MAR LIGURE ED IL BASSO ADRIATICO,

IN ATTENUAZIONE;

– QUASI CALMI O POCO MOSSI TUTTI I RESTANTI MARI.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | MARTEDÌ 2 APRILE 2019

Previsioni Meteo oggi

La previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località. Che tempo farà in un luogo X in un giorno e orario Y.

Gli esseri umani tentano di predire il tempo da millenni. Le previsioni del tempo si effettuano a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione) ed utilizzando la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche.