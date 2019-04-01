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Previsioni Meteo: che tempo farà domani in Italia | Martedì 2 aprile 2019

Di Anton Filippo Ferrari 01 Apr. 2019

Immagine di copertina

Previsioni meteo domani in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI 2 APRILE 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 1 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | LUNEDÌ 1 APRILE 2019

Previsioni meteo domani in Italia martedì 2 aprile 2019

NORD:
– NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CON SPORADICI
PIOVASCHI SUI RILIEVI DEL TRIVENETO, IN RIDUZIONE DALLE ORE SERALI.
– CIELO VELATO SUL RESTANTE SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:
– SULLA SARDEGNA ESTESA COPERTURA NUVOLOSA, MA CON ASSENZA DI
FENOMENI ASSOCIATI.
– AMPIE MA INNOCUE VELATURE SULLE REGIONI PENINSULARI.

SUD E SICILIA:
– COPERTURA IN RAPIDO AUMENTO SULLA SICILIA CON DEBOLI PIOGGE E
QUALCHE LOCALE ROVESCIO ASSOCIATO SUL SETTORE CENTROCCIDENTALE
DELL’ISOLA DALLE PRIME ORE SERALI.
– SULLE ALTRE REGIONI CIELO PRESSOCHE’ SERENO AL PRIMO MATTINO;
SEGUIRA’ UNA GRADUALE INTENSIFICAZIONE DI NUVOLOSITA’ ALTA E SOTTILE,
MA POCO SIGNIFICATIVA, A PARTIRE DAL VERSANTE TIRRENICO.

PREVISIONI METEO DOMANI 2 APRILE 2019 | TEMPERATURE:
– MINIME IN LIEVE FLESSIONE SUI RILIEVI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE;
IN TENUE RIALZO SU LIGURIA, AREE PIANEGGIANTI DI VENETO E
FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E SU GRAN PARTE DEL
RESTANTE CENTRO-SUD;
STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN LEGGERA DIMINUZIONE SU BASSO PIEMONTE, EMILIA E SICILIA
CENTROMERIDIONALE;
IN LIEVE AUMENTO SULLE REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI E SUL RESTANTE
TERRITORIO SICILIANO;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:
– DA DEBOLI A LOCALMENTE MODERATI ORIENTALI SULLA SARDEGNA;
– DEBOLI VARIABILI ALTROVE.

MARI:
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA MERIDIONALE ED IL MARE
E CANALE DI SARDEGNA AL MATTINO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO IL RESTANTE STRETTO DI SICILIA;
– QUASI CALMI O POCO MOSSI I RIMANENTI MARI.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | LUNEDÌ 1 APRILE 2019

Autore
Anton Filippo Ferrari
Nato a Roma il 28 aprile 1987. Giornalista dal 2014. Professionista dal 2016. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO e produzione news.