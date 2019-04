Cristiano Ronaldo diventa pasticcere: dopo la clinica per calvizie, apre un negozio di dolci a Torino

Dopo la clinica per il trapianto di capelli aperta a Madrid insieme a un socio, Cristiano Ronaldo sembra ora volersi dedicare a un altro business: quello dei dolci. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, il fuoriclasse della Juventus avrebbe intenzione di aprire una pasticceria a Torino.

Il progetto del 5 volte pallone d’oro sarebbe quello di aprire in centro una boutique di lusso con specialità portoghesi da affidare probabilmente alla sua compagna argentina, Georgina Rodriguez.

La fidanzata di Ronaldo di recente ha ricevuto dal campione portoghese un altro incarico manageriale presso la struttura “Insparya Hair Company” che si occupa di trapianto di capelli, ciglia e barba.

La pasticceria con specialità lusitane è probabilmente un regalo per la sua compagna che, dal 2016, è sempre al suo fianco. I due hanno anche avuto una figlia insieme, Alana Martina, a novembre dello scorso anno.

In base a quanto riporta il “Corriere“, all’attaccante della Juventus sarebbero state proposte alcune ipotesi di investimento tra via Gramsci e via Gobetti, un tempo angolo di lusso di Torino. Il portoghese, tra un pasticcino e l’altro, sta lavorando al recupero in vista della sfida dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax.

