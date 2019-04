PAPA FRANCESCO MESSI – Papa Francesco ha parlato del suo connazionale Leo Messi, campione del Barcellona e dell’Argentina. “Lionel come Dio? In teoria, è un sacrilegio”, la risposta del Santo Padre stuzzicato da Jordi Evolè che lo stava intervistando per il programma della tv spagnola “Salvados“.

Scherzo a Papa Francesco sul volo per il Marocco: il giornalista ritrae la mano | VIDEO

“Non si può dire che Leo è come Dio. Io non lo credo… tu lo credi?”, ha proseguito il Papa argentino. “Sì”, la risposta del giornalista. “Io no”, ha ribattuto il Papa con un sorriso. “Sono modi di dire popolari, dei tifosi… – ha proseguito -. Certo che è bello vedere Messi giocare…”. Dio no, ma leggenda del calcio sì.

Papa Francesco: “Il sesso è un dono di Dio non un mostro, serve educazione sessuale nelle scuole”

Papa Francesco: “Il Congresso delle Famiglie di Verona? Bene la sostanza, sbagliato il metodo”