Un padre scaraventa giù dalle scale la figlia di 6 anni perché faceva i capricci | VIDEO SHOCK

In Ucraina un 46enne ha lanciato giù dalle scale la figlia di 6 anni solo perché faceva i capricci. L’uomo, di nome Artem, è finito agli arresti secondo quanto riportato dal “Daily Mail“.

La piccola, Anzhelika, sarebbe stata punita così per un litigio con il fratellino: tutti e due volevano spingere il carrello della spesa. Non solo la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato in cui si è verificata la violenza ma il video sarebbe addirittura finito su Facebook.

L’uomo ora andrà a processo e dovrà rispondere alle domande del giudice mentre i servizi sociali verificheranno eventuali ulteriori maltrattamenti in famiglia.

