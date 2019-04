Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

L’OROSCOPO DI OGGI, 1 APRILE 2019

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 2 aprile 2019:

Oroscopo di domani martedì 2 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

La Luna è dalla vostra parte, cari Ariete. La vostra intesa amorosa è in netta ripresa, approfittate del clima favorevole per organizzare una piacevole sorpresa al vostro partner.

Se la vita di coppia procede a gonfie vele, per quei cuori single invece è tutt’altra storia: la solitudine è una brutta bestia e il suo peso vi sta schiacciando. Non lasciatevi affliggere, l’anima gemella arriverà quando meno ve l’aspettate.

Toro

Siete un po’ irrequieti in questo martedì di aprile. Sarà la primavera? O forse perché a lavoro si respira un po’ di tensione?

La chiave del successo è lasciare i problemi professionali in ufficio, una volta terminata la giornata di lavoro, e godervi il tempo libero per liberare la mente.

Oroscopo di domani 2 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo primo martedì di aprile ha in serbo per voi una grande svolta. Ebbene sì, forse è proprio quella che stavate aspettando da un po’.

Le stelle sono favorevoli a un nuovo incontro d’amore, quindi forse questa è davvero una giornata da sfruttare in pieno.

Cancro

Questa non sarà una giornata come tutte le altre. Cari Cancro, per voi potrebbe arrivare uno scontro (non così tanto) inatteso. Avete tentato di appianare i dissapori, evitando una discussione che purtroppo non può più essere messa da parte.

E forse è meglio così, piuttosto che buttare dentro per poi implodere conviene mettere i puntini sulle “i”.

Leone

Questo martedì di aprile amore e carriera camminano a braccetto, il che potrebbe sembrare positivo ma purtroppo non lo è. Perché? In entrambi i casi, navigate in cattive acque e non siete proprio marinai provetti.

Alcune divergenze lavorative vi hanno lasciato l’amaro in bocca, così come piccoli dubbi hanno intaccato il benessere della vostra relazione.

Oroscopo di domani 2 aprile 2019 | Vergine

Questa è una giornata all’insegna della pigrizia. Sarà che davvero è “aprile, dolce dormire”, ma non dovete adagiarvi troppo sugli allori.

Anzi, per via di quella delicata situazione lavorativa, sarebbe il caso di rimboccarsi le maniche e dimostrare di che pasta siete fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente il sole è tornato a splendere su di voi: siete il segno del giorno! Dopo tanto lottare, siete riusciti a buttarvi dietro una storia d’amore finita male. Non siete guariti del tutto, ma per quello ci vorrà del tempo: l’importante è aver imboccato la strada giusta.

Avete scelto la grinta e siete fortunati abbastanza da avere qualche amico a sostenervi in questo percorso di riabilitazione.

Scorpione

Il nervosismo è palpabile quest’oggi. Cari Scorpione, ritirate il pungiglione e cercate di riflettere prima di attaccare.

Avete dei sospetti, soprattutto in campo sentimentale, ma non ne avete la certezza quindi, prima di accusare, fermatevi a riflettere.

Oroscopo di domani 2 aprile 2019 | Sagittario

Giornata frenetica per voi nati sotto il segno del Sagittario: c’è così tanto da fare che non sapete neppure da dove cominciare.

A lavoro c’è una strana calma apparente, ma diffidate: le insidie sono dietro l’angolo. L’amore, per chi ancora non l’ha trovato, preferisce giocare a nascondino anche oggi: non date troppo peso alle sue burle.

Capricorno

Anche per voi del Capricorno questo martedì di aprile è all’insegna della pigrizia. Il richiamo del cuscino è talmente forte che rischiate di addormentarvi in piedi, ma il ritmo lavorativo ve lo impedirà.

In più, c’è un piccolo tarlo nella testa che vi tormenta: avete lasciato una questione in sospeso con una persona a voi cara e volete chiuderla il prima possibile.

Acquario

Il vostro martedì grida egocentrismo da tutte le parti. Fate un passo indietro, amici dell’Acquario, perché non tutto ruota attorno a voi.

Qualche amico chiederà il vostro aiuto, ma potreste essere troppo presi dai vostri dilemmi per prestare ascolto.

Pesci

Vi sentite smarriti e principalmente soli. Cari Pesci, questa giornata non è partita per il verso giusto e probabilmente finirà anche peggio di così.

Non avete intenzione di lasciar andare la tristezza e la userete come scudo per tutta la giornata, soprattutto nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE