MONTALBANO STREAMING – AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2019 – Il Commissario Montalbano torna in televisione con dieci repliche. La Rai non vuole proprio fare a meno del suo commissario preferito, soprattutto perché manca ancora un anno per la messa in onda dei nuovi episodi. E allora come combattere la nostalgia, se non trasmettendo dieci celebri episodi di Montalbano?

Il primo episodio va in onda lunedì 1 aprile 2019 in prima serata su Rai 1 e ripropone “La giostra degli scambi”, la cui trama si attorciglia attorno a diversi casi che appaiono distanti ma in realtà condividono una matrice comune. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI).

Dopo un anno di attesa, torna su Rai 1 il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, con due nuovi episodi assolutamente inediti. Il pubblico italiano potrà dunque tornare a seguire le storie del commissario più amato della tv, che in 20 anni (la prima puntata è andata in onda il 6 maggio 1999) e 34 film in totale ha sempre dominato gli ascolti.

I due nuovi episodi del Commissario Montalbano, basati sui libri di Andrea Camilleri, sono intitolati “L’altro capo del filo” e “Un diario del ’43” e promettono grandi novità.

Il secondo dei due episodi, tra l’altro, è stato girato in Friuli e vede al suo interno un omaggio all’attore siciliano Marcello Perracchio, morto nel luglio 2017 a 79 anni. Nella fiction, Perracchio era il dottor Pasquano, il medico legale che tante volte ha affiancato Montalbano nelle sue indagini.

L’appuntamento, per tutti gli appassionati del commissario Montalbano e dei protagonisti delle avventure che si svolgono nella cittadina (immaginaria) di Vigata è per lunedì 11 e 18 febbraio 2019, in prima serata.

Di seguito, tutte le informazioni su dove vedere la fiction in diretta tv e in streaming.

Montalbano 2019 streaming | Dove vedere gli episodi in tv

I nuovi episodi del Commissario Montalbano vengono trasmessi in chiaro, gratis, su Rai 1. Per vederlo, dunque, basta sintonizzarsi sul canale 1 o 501 (in HD) del digitale terrestre.

Chi è in possesso del decoder di Sky, inoltre, può seguire il Commissario Montalbano anche al tasto 101 del proprio telecomando. La fiction verrà trasmessa in prima serata.

Montalbano 2019 streaming | Dove vedere gli episodi in streaming

Se però non vi trovate a casa al momento della messa in onda oppure non avete un televisore, non disperate: potete comunque seguire il Commissario Montalbano in streaming.

La fiction infatti è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, basta collegarsi sul sito internet di RaiPlay o sull’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS.

Sempre su RaiPlay sarà possibile, dal giorno dopo la messa in onda, rivedere l’intera puntata on demand in qualsiasi momento.