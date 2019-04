Milan Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

MILAN UDINESE STREAMING – La Serie A è ripartita con il botto. Dopo le partite del weekend (30-31 marzo), è già tempo di tornare in campo. Spazio al turno infrasettimanale. Martedì 2 aprile 2019 alle ore 19 il Milan sfida l’Udinese a San Siro, gara valida per la 30esima giornata della Serie A.

La partita, ovviamente, sarà trasmessa in diretta tv. Dove vedere Milan Udinese in tv? Sky Sport o Dazn? E in streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Milan Udinese streaming | Dove vederla in diretta tv

La gara tra Milan e Udinese sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport.

In programma ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Udinese è in programma alle ore 19 di martedì 2 aprile 2019.

Milan Udinese streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Milan Udinese? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Possibile seguire la sfida anche su Now tv (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite Now tv Smart Stick).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Milan Udinese in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

E in radio? Milan Udinese sarà raccontata anche via radio tramite le frequenze di Rai Radio 1.

Milan Udinese streaming | Le probabili formazioni

Milan e Udinese sono pronte a scendere in campo. Con quali formazioni? Quali uomini sceglieranno Gattuso e Tudor? Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma martedì 2 aprile alle ore 19:

MILAN: (4-3-3) Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Bakayoko, Biglia, Paquetà, Calhanoglu, Suso, Piatek.

All.: Gattuso.

UDINESE: (4-3-3) Musso, Zeegelaar, De Maio, Troost-Ekong, Ter Avest, Mandragora, Opoku, Fofana, Pussetto, De Paul, Okaka.

All.: Tudor.

