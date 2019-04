Che Meghan Markle non sia amatissima tra i corridoi di Buckingham Palace non è di certo una novità. Da tempo circolano voci sul fatto che il suo staff non la ami particolarmente. Secondo il magazine Tatler – particolarmente informato sulla cosa – pare che segretari e valletti si siano inventati un nome in codice per la duchessa di Sussex.

Così a corte ci si vendica per il carattere poco conciliante dell’ex attrice hollywoodiana con un nomignolo per nulla grazioso. Per il suo staff, la 37enne moglie del principe Harry sarebbe “Me-gain”. Alla sillaba iniziale del nome della duchessa di Sussex si affianca la parola “gain”. Cioè “guadagno”. Non è difficile capire che impressione abbiano di lei a Palazzo.

Dunque una sorta di “sono sempre io che ci guadagno”. Lo staff, in particolare, lamenta il fatto che la duchessa abbia un atteggiamento particolarmente ostile con la servitù. Tra i suoi hobby maggiori si annovera quello di mandare mail ai collaboratori già dalle 5 del mattino.

Molti collaboratori non hanno retto alle pressioni della duchessa e hanno lasciato il lavoro. Il caso più celebre è quello di Melissa Toubati, che, dopo aver accusato una vera e propria crisi di nervi provocata dalle pressioni di Meghan Markle, ha deciso di andarsene sbattendo la porta.

Pare, inoltre, che a Palazzo non sia stato apprezzato molto il baby shower da migliaia e migliaia di dollari in pieno stile hollywoodiano svoltosi dall’altra parte dell’oceano, a New York, per festeggiare l’arrivo del piccolo. Secondo Tatler, poi, Meghan starebbe allontanando alcuni degli amici di vecchia data di Harry. Soprattutto quelli che non hanno mai visto di buon occhio la moglie del principe, anche prima che si sposassero.

