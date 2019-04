MARCO MADDALONI ISOLA DEI FAMOSI – Era il 24 gennaio 2019 e Marco Maddaloni compariva sui piccoli schermi di Canale 5 come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Dopo qualche mese, lottando tra la fame e le dispute avvenute in Honduras, Maddaloni si è classificato come finalista di questa 14esima edizione. Nella puntata che va in onda lunedì 1 aprile, Maddaloni dovrà vedersela con altri quattro compagni naufraghi per ottenere la vitoria del reality show.

La carriera di Marco Maddaloni riguarda lo sport, infatti è un judoka italiano e partecipa all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, il noto programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi.

Ma chi è Marco Maddaloni? Vediamo la vita pubblica e privata dello sportivo concorrente all’Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni Isola dei Famosi | Vita Privata

Il campione di judo è nato a Napoli il 7 dicembre 1984. Il suo futuro da judoka sembrava essere già segnato grazie a quel papà e il suo locale “Judo Club Star”, dove i suoi fratelli (Pino e Laura) si sono allenati vigorosamente ancor prima che Marco nascesse.

Sua sorella Laura è conosciuta per essere la moglie di Clemente Russo (ex concorrente del “Grande Fratello”), mentre suo fratello Pino ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000.

Marco Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli (ex concorrente di “Pechino Express”) e insieme hanno due figli: Giovanni, che sarà la persona che gli mancherà di più una volta naufragato sull’Isola dei Famosi, e la piccola Giselle.

Marco Maddaloni Isola dei Famosi | Carriera

A soli 17 anni, Marco è diventato campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria Under-73, ottenendo un record senza precedenti.

Nel 2003, soltanto un anno dopo, Marco è diventato vice campione europeo junior. Nello stesso anno, il campione di judo è diventato carabiniere e nel 2005 è entrato nel corpo della polizia italiana.

Nell’arco di tempo 2004-2005 ha vinto due campionati under 23.

Il 2009 l’ha visto protagonista di copertina per una rivista nazionale.

Nel 2013 è entrato nello show “Pechino Express” al posto di Alessandra Sensini e, in coppia con Massimiliano Rosolino, ha vinto.

Ottenuta popolarità televisiva con “Pechino Express”, Maddaloni viene poi scelto come tutor e ospite fisso del programma “Detto fatto”, condotto da Bianca Guaccero e in onda su Rai 2.

Nel 2019, è concorrente della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Nell’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, quando gli è stato chiesto perché avesse deciso di partire per l’Isola dei Famosi, Marco ha parlato di Scampia, dov’è nato.

“Perché voglio dare un futuro solido ai miei figli. E poi per Scampia (Napoli), dove sono nato, può essere un messaggio forte: anche partendo da lì si può arrivare lontano”.

Marco Maddaloni Isola dei Famosi | Instagram

Marco Maddaloni è molto seguito su Instagram. Il suo account (che trovate qui) è seguito da oltre 40 mila persone.