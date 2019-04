Maratona Roma 2019 villaggio | Dove si trova | Acea Marathon Expo-Ragusa Off

MARATONA ROMA 2019 VILLAGGIO – Dal 4 al 6 aprile, dalle ore 10 alle ore 20, un’area di oltre 6000 metri quadrati nell’ex deposito Atac di via Tuscolana 179 sarà allestita per accogliere e intrattenere le migliaia di iscritti alla maratona e alla Stracittadina (la non competitiva di 5 chilometri), gare in programma domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30.

L’Acea Marathon Expo-Ragusa Off, questo il suo nome ufficiale, è un vero e proprio villaggio della maratona che sarà allestito nell’ex deposito Atac di via Tuscolana 179, oggetto di un recente progetto di rigenerazione urbana.

Dalle 10 alle 20, l’area di oltre 6000 metri quadrati sarà allestita per accogliere e intrattenere le migliaia di iscritti alla maratona e alla Stracittadina. Nell’expo si ritireranno pettorali e pacchi gara delle due prove e ci si potrà iscrivere fino a sabato 6 aprile alla non competitiva. In loco saranno ovviamente presenti gli stand dei partner e ogni giorno si svolgeranno eventi di intrattenimento per tutti.

Maratona Roma 2019 villaggio | Come raggiungerlo

Il villaggio maratona Acea Marathon Expo-Ragusa Off è facilmente raggiungibile con la metro (linea A, fermata Ponte Lungo) e con la ferrovia urbana FM1 (fermata Stazione Tuscolana).

Maratona Roma 2019 villaggio | I social della corsa

La Maratona è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e fa anche parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race. Di seguito tutti i contatti social della Maratona di Roma 2019:

#RomaMarathon

Facebook www.facebook.com/maratonadiromacapitale

Instagram @maratonaroma

Twitter @maratonaroma