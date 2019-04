Maratona Roma 2019 punti rifornimento e spugnaggio | Dove sono? | Le vie e le piazze

Domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30 prende il via la 25esima edizione della Maratona Internazionale di Roma. La corsa, lunga 42, 195 chilometri, si articolerà per diverse strade della Capitale. Importantissimi per i partecipanti saranno i punti di rifornimento e di “spugnaggio” dove, grazie a un sorso d’acqua o una spugna bagnata, ritrovare le forze e proseguire al meglio la gara. Ma dove sono stati posizionati questi punti di rifornimento?

I primi, sia rifornimento sia spugnaggio, si trovano ai chilometri 5, 6 e 7. Per la precisione su Via Cristoforo Colombo. Poi ai chilometri 10 e 11 su Via Ostiense (solo rifornimento) e al chilometro 13 su Lungotevere Aventino (solo spugnaggio).

Bisognerà resistere altri tre chilometri prima di trovare il punto rifornimento di Lungotevere Tor di Nona. Al 17esimo chilometro, su Via Crescenzio, lo spugnaggio.

Via Giulio Cesare (chilometro 20) e Viale Mazzini (chilometro 23) ospitano poi altri due punti: il primo rifornimento, il secondo spugnaggio.

Al 25esimo chilometro (Lungotevere della Vittoria) un punto di rifornimento; al 28esimo (Lungotevere dell’Acqua Acetosa) le spugne.

Negli ultimi 10 chilometri troveremo: su Lungotevere Flaminio (al chilometro 32) il punto rifornimento, a Passeggiata di Ripetta (34) le spugne, su Via dei due Macelli (36) altro rifornimento, Largo di Torre Argentina (38) le spugne e infine su Via Luigi Petroselli (40) l’ultimo rifornimento prima dei 2 chilometri finali.

Di seguito l’elenco completo dei punti rifornimento e dei punti spugnaggio della Maratona di Roma 2019:

MARATONA ROMA 2019 PUNTI RIFORNIMENTO

Via Cristoforo Colombo (km 5, 6, 7)

Via Ostiense (km 10, 11)

Lungotevere Tor di Nona (km 16)

Via Giulio Cesare (km 20)

Lungotevere della Vittoria (km 25)

Lungotevere Flaminio (km 32)

Via dei due Macelli (km 36)

Via Luigi Petroselli (km 40)

MARATONA ROMA 2019 PUNTI SPUGNAGGIO

Via Cristoforo Colombo (km 5, 6, 7)

Lungotevere Aventino (km 13)

Via Crescenzio (km 17)

Viale Mazzini (km 23)

Lungotevere dell’Acqua Acetosa (km 28)

Passeggiata di Ripetta (km 34)

Largo di Torre Argentina (km 38)

